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Клоун-дирижер и оркестр народных инструментов
Билеты от 700₽
Киноафиша Клоун-дирижер и оркестр народных инструментов

Клоун-дирижер и оркестр народных инструментов

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Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Увлекательный концерт с Роном Клакcоном

Рон Клаксон уже с первого появления покорил сердца детей и взрослых. Его талант не ограничивается лишь дирижированием: он мастерски сочетает управление оркестром с клоунскими репризами, заставляя зрителей смеяться и удивляться.

Музыкальные приключения

На предстоящем концерте Рон Клаксон познакомит малышей с оркестром русских народных инструментов. Веселый клоун за дирижерским пультом будет рассказывать интересные истории о различных музыкальных инструментах, иллюстрируя свои слова живыми музыкальными фрагментами.

Забавные сценки и викторины

«Живые музыкальные иллюстрации» будут чередоваться с забавными сценками, которые не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых. В зале будет царить атмосфера веселья и радости.

Инструменты и волшебство

Рон Клаксон не только дирижирует оркестром, но и сам с удовольствием играет на дудочке, свистелке, жалейке, ложках и трещотках. В оркестре русских народных инструментов царит дух народной сказки: домры, балалайки, гусли, баяны, рожки и свирели создают неповторимую атмосферу.

Сюрпризы для зрителей

Маленьких зрителей ждут настоящие чудеса и сюрпризы. В программе концерта также запланирована викторина, победитель которой получит возможность взять в руки волшебную дирижерскую палочку и продирижировать оркестром!

Музыкальная программа

В концерте прозвучат популярные произведения русской классики, народная музыка и любимые детские песни. Обратите внимание: программа может быть изменена.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
4 ноября
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
13:00 от 700 ₽

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