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Дядя Ваня
Киноафиша Дядя Ваня

Спектакль Дядя Ваня

Постановка
Русская антреприза им. Андрея Миронова 16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Дядя Ваня» на сцене театра имени Миронова

Пьеса А.П. Чехова «Дядя Ваня», написанная в 1896 году, вдохновила известного актёра и кинорежиссёра Алексея Морозова на режиссёрский дебют в Санкт-Петербургском театре имени Андрея Миронова. Создатели спектакля исследуют историю одной дворянской семьи, мир которой некогда был гармоничным, но сейчас разъят на отдельные элементы.

Художественное решение

Спектакль представляет столкновение двух миров — живых человеческих чувств и вечного «за порогом». Декорации художника Галы Филатовой напоминают экспозицию современного музея, где «экспонаты» заключены в стеклянные «саркофаги». Чувства героев и их повседневная жизнь запечатлены в изящных стеклянных кубах, демонстрируя их красоту и недоступность.

Темы и символы

Традиция семейных обедов и чаепитий отражается в старинной мебели и фарфоровой посуде, заключённых в стеклянные капсулы. Утраченная духовность символизируется графичной люстрой-паникадило, а ценность образования — зависшими ступенями к шкафу-библиотеке. Ломаные линии декорации намекают на неустроенность жизни героев.

Каждый персонаж в спектакле имеет свой «зонг», связывая чеховское слово с поэзией современности. Спектакль задает вопросы: если в конце XIX века крепкий уклад дворянской жизни дал трещину, что изменилось за 125 лет?

Вопросы современности

Что заставляет нас вновь и вновь следить за переживаниями этих казавшихся ушедшими в прошлое людей? Персонажи стремятся ухватиться за прошлую счастливую жизнь. Но возможно ли продолжение жизни в нашем ломаном мире? За что держаться и за что ухватиться, входя в мир «Дяди Вани»?

Не пропустите возможность увидеть эту глубокую и современную интерпретацию классики на сцене театра имени Андрея Миронова!

Режиссер
Алексей Морозов
В ролях
Ирина Соколова
Александр Большаков
Николай Дик
Елизавета Кафиева
Анастасия Квитко

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 сентября
Русская антреприза им. Андрея Миронова Санкт-Петербург, Большой просп. П.С., 75/35
19:00 от 1500 ₽

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