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Моя Кармен
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Спектакль Моя Кармен

16+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Премьера спектакля «Кармен» на фестивале «Золотая Августина»

Авторская работа Полины Руновской в рамках фестиваля «Золотая Августина» на базе театра «Площадка на Грибоедова» в Санкт-Петербурге обещает стать настоящим событием для театральных зрителей. Премьера спектакля «Кармен» состоится совсем скоро!

Волшебство имени

Когда произносишь имя Кармен, воздух будто наполняется особой энергией. Это имя вызывает множество образов: страсть, свобода, любовь и смерть. Губы, глаза, мантильи, ароматы, ножи, горы, контрабандисты — все это звучит в ритме кастаньет и танцев. Каждая барышня, независимо от возраста, мечтает хоть раз стать Кармен, чтобы привлечь внимание мужчин и очаровать их своей харизмой.

Почему Кармен пленяет?

Сколько стихов, музыки и фильмов посвящено этому образу! Почему Кармен так захватывает? Чем она очаровывает и не отпускает зрителей? Полина Руновская, автор идеи, актриса и режиссер спектакля, предлагает погрузиться в мир этой загадочной героини и, возможно, найти ответы на эти вопросы.

Техническая поддержка

Спектаклю окажут техническую поддержку Михаил Кравченко и Светлана Васильева, что гарантирует высокое качество исполнения.

Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального события. Ждем вас на премьере «Кармен»!

Режиссер
Полина Руновская
В ролях
Полина Руновская

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 июля
Камерный театр «Площадка на Грибоедова» Санкт-Петербург, наб. Канала Грибоедова, 107/6
19:00 от 1000 ₽

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