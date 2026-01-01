Оповещения от Киноафиши
Дворжак Live
Дворжак Live

6+
О концерте

Концерт гения чешской музыки

Санкт-Петербургский государственный симфонический оркестр «Классика» приглашает вас на большой концерт, посвященный выдающемуся композитору Антонину Дворжаку. Программа обещает стать настоящим музыкальным событием, которое не оставит равнодушным ни одного зрителя.

Программа концерта

Концерт откроется Славянскими танцами — произведением, насыщенным энергией, ритмом и народной страстью. Эти миниатюры стали музыкальным символом Чехии и принесли Дворжаку всемирную славу. Вы сможете насладиться яркими мелодиями и экспрессивными ритмами, которые передают дух чешского народа.

Во втором отделении программы прозвучит Симфония № 8. Эта симфония отличается светлым и жизнеутверждающим настроением, вдохновляя слушателей верить в красоту жизни даже в самые непростые времена. На сцене вы сможете ощутить всю мощь и мелодичность музыки Дворжака в исполнении профессионалов.

Исполнители

Под управлением заслуженного артиста России Александра Канторова вы сможете увидеть и услышать великолепное исполнение музыки Санкт-Петербургского государственного симфонического оркестра «Классика», известного своим высоким уровнем мастерства и качества звучания.

Партитура

В программе концерта:

  • А. Дворжак — Славянские танцы, ор. 72
  • А. Дворжак — Симфония № 8

Не пропустите возможность окунуться в мир чешской музыки и насладиться атмосферой живого исполнения от настоящих мастеров!

Март
22 марта воскресенье
18:00
Белый зал Политехнического университета Петра Великого Санкт-Петербург, Политехническая, 29
от 600 ₽

