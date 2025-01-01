Меню
Разгоны с залом
Киноафиша Разгоны с залом

Разгоны с залом

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Шоу стендапа, где возможно все!

Приглашаем вас на уникальное театральное событие, которое подарит незабываемые впечатления. В нашем шоу стендапа зрители становятся активными участниками процесса. Здесь каждый сможет почувствовать себя частью юмористического представления!

Взаимодействие с комиками

Не упустите шанс пообщаться с комиками! Вы можете помочь им придумать шутку или послушать уже готовый монолог. Это удивительное взаимодействие создает атмосферу, в которой никто не остается в стороне.

Все форматы стендапа в одном вечере

Каждое представление включает в себя разнообразные форматы стендапа. Это значит, что вы сможете насладиться как классическими выступлениями, так и интерактивными номерами с участием зрителей. Подготовьтесь смеяться до слез!

Почему стоит прийти?

Стендап - это не только комедия, но и способ посмотреть на мир с другой стороны. Во время выступлений вы сможете увидеть, как юмор помогает справляться с повседневностью, а также получить заряд позитива на весь вечер.

Давайте вместе создавать атмосферу веселья и улыбок. Не упустите возможность стать частью этого захватывающего шоу!

Купить билет на концерт Разгоны с залом

В других городах
Сентябрь
26 сентября пятница
21:00
Homie Lounge Санкт-Петербург, Литейный просп., 17–19
от 500 ₽

