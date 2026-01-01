16+
Продолжительность 90 минут
В Самаре КРЦ «Звезда» представит спектакль по пьесе Эмилио Карбальидо. История рассказывает о двух людях, чьи судьбы переплетаются в результате случайной встречи и жёсткого конфликта. Постепенно они находят взаимопонимание и прощение.

Режиссёр Изабелла Каргинова, известная по постановке «Двое и море», создала спектакль, где герои обретают надежду на новую жизнь и гармонию. В главных ролях – Георгий Дронов и Елена Бирюкова. Спектакль привлечёт внимание зрителей, ценящих глубокие психологические драмы и размышления о человеческих отношениях.

Спектакль «Двое и море» – это фантазия на тему пьесы Эмилио Карбальидо. Он рассказывает о странном переплетении судеб двух людей, потерявшихся в жизни и обстоятельствах. Вынужденные столкнуться друг с другом, они сначала оказываются в жёстком конфликте. Но постепенно, шаг за шагом, они становятся близкими и начинают понимать и прощать...

Надежда на новую жизнь

Возрождаясь к новой жизни, герои оставляют зрителей с надеждой на то, что точка возврата ещё не пройдена. Каждый из нас не одинок в своём движении к гармонии и любви.

Дополнительная информация

Продолжительность спектакля: 1 час 30 минут, без антракта. В составе исполнителей возможны изменения без дополнительного уведомления.

В ролях
Георгий Дронов
Елена Бирюкова
Июнь
6 июня суббота
19:00
КРЦ «Звезда» Самара, Ново-Садовая, 106г
от 1500 ₽

Фотографии

