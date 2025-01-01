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Два мастер-класса
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Два мастер-класса

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Мастер-классы по созданию уникальных ароматов и шоколадных конфет в музее «В Тишине»

Приглашаем вас на серию увлекательных мастер-классов, которые позволят вам погрузиться в мир ароматов и шоколада. Каждый из них не только развлекательный, но и познавательный, и станет отличным способом провести время в кругу друзей или семьи.

Мастер-класс «Угадай Аромат»

В этом мастер-классе вы сможете сыграть в арома-лото, где вам предстоит угадать 14 различных источников запаха. Вы узнаете, как характер человека влияет на восприятие ароматов. По завершении занятия вы создадите свой собственный арома-амулет с эфирным маслом, который сможете забрать с собой на память о музее. Продолжительность: 45 минут.

Мастер-класс «Шоколадные конфеты»

На этом мастер-классе вы в интерактивной форме сможете узнать увлекательную историю шоколада. Вы также создадите дизайн для своих шоколадных конфет (6 штук) и заберете их с собой в красивой подарочной упаковке. Этот мастер-класс подарит вам не только сладости, но и отличное настроение! Продолжительность: 45 минут.

* Обратите внимание, что очередность программ определяется организатором.

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
Санкт-Петербург, 24 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1300 ₽ 11:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
Санкт-Петербург, 25 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1300 ₽ 11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
Санкт-Петербург, 26 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1300 ₽ 11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
Санкт-Петербург, 27 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1300 ₽ 11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
Санкт-Петербург, 28 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1300 ₽ 11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
Санкт-Петербург, 29 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1300 ₽ 11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
Санкт-Петербург, 30 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1300 ₽ 11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
Санкт-Петербург, 31 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1300 ₽ 11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
Санкт-Петербург, 1 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1300 ₽ 11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
Санкт-Петербург, 2 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1300 ₽ 11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
Санкт-Петербург, 3 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1300 ₽ 11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
Санкт-Петербург, 4 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1300 ₽ 11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
Санкт-Петербург, 5 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1300 ₽ 11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
Санкт-Петербург, 6 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1300 ₽ 11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
Санкт-Петербург, 7 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1300 ₽ 11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
Санкт-Петербург, 8 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1300 ₽ 11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
Санкт-Петербург, 9 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1300 ₽ 11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
Санкт-Петербург, 10 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1300 ₽ 11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
Санкт-Петербург, 11 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1300 ₽ 11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
Санкт-Петербург, 12 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1300 ₽ 11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
Санкт-Петербург, 13 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1300 ₽ 11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
Санкт-Петербург, 14 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1300 ₽ 11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
Санкт-Петербург, 15 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1300 ₽ 11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
Санкт-Петербург, 16 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1300 ₽ 11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
Санкт-Петербург, 17 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1300 ₽ 11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
Санкт-Петербург, 18 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1300 ₽ 11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
Санкт-Петербург, 19 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1300 ₽ 11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
Санкт-Петербург, 20 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1300 ₽ 11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
Санкт-Петербург, 21 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1300 ₽ 11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
Санкт-Петербург, 22 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1300 ₽ 11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
Санкт-Петербург, 23 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1300 ₽ 11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
Санкт-Петербург, 24 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1300 ₽ 11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
Санкт-Петербург, 25 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1300 ₽ 11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
Санкт-Петербург, 26 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1300 ₽ 11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
Санкт-Петербург, 27 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1300 ₽ 11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
Санкт-Петербург, 28 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1300 ₽ 11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
Санкт-Петербург, 29 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1300 ₽ 11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
Санкт-Петербург, 30 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1300 ₽ 11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
Санкт-Петербург, 31 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
10:00 от 1300 ₽ 11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽

В ближайшие дни

Квест «Тайны леса»
6+
Интерактивный
Квест «Тайны леса»
8 августа в 17:00 Музей «В Тишине»
от 750 ₽
Надежда Бей. Корпоирреальность
6+
Новые медиа Интерактивный Современное искусство
Надежда Бей. Корпоирреальность
26 сентября в 16:00 Культурный квартал «Брусницын»
от 500 ₽
МАФ. Основная экспозиция
6+
Инсталляция Современное искусство
МАФ. Основная экспозиция
9 августа в 17:00 Музей «Арт и факты»
от 850 ₽
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