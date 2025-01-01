Мастер-классы по созданию уникальных ароматов и шоколадных конфет в музее «В Тишине»

Приглашаем вас на серию увлекательных мастер-классов, которые позволят вам погрузиться в мир ароматов и шоколада. Каждый из них не только развлекательный, но и познавательный, и станет отличным способом провести время в кругу друзей или семьи.

Мастер-класс «Угадай Аромат»

В этом мастер-классе вы сможете сыграть в арома-лото, где вам предстоит угадать 14 различных источников запаха. Вы узнаете, как характер человека влияет на восприятие ароматов. По завершении занятия вы создадите свой собственный арома-амулет с эфирным маслом, который сможете забрать с собой на память о музее. Продолжительность: 45 минут.

Мастер-класс «Шоколадные конфеты»

На этом мастер-классе вы в интерактивной форме сможете узнать увлекательную историю шоколада. Вы также создадите дизайн для своих шоколадных конфет (6 штук) и заберете их с собой в красивой подарочной упаковке. Этот мастер-класс подарит вам не только сладости, но и отличное настроение! Продолжительность: 45 минут.

* Обратите внимание, что очередность программ определяется организатором.