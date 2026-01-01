Алексей Семихатов. Материя, энтропия и информация: что в основе мира?
Возраст 6+
О выставке

Научно популярная лекция Алексея Семихатова

Приглашаем вас на лекцию доктора физико-математических наук Алексея Семихатова, заведующего лабораторией Теории фундаментальных взаимодействий Физического института имени Лебедева РАН. Лектор, также известный как ведущий программы «Вопрос Науки», поделится своим видением ключевых аспектов нашего мира.

В рамках лекции будут рассмотрены основные философские и научные вопросы о природе бытия. Семихатов обсудит, как все вещи во Вселенной состоят из фундаментальных сущностей, а события — из элементарных актов. Вопрос о том, что же лежит в самой глубине мира, затрагивает основы современной физики и информационной теории.

Участникам лекции предстоит исследовать тему взаимосвязи информации с квантовыми полями и возможностью «соткать» пространство из информации и запутанности. В своем выступлении лектор поднимет вопросы о поисках первооснов на границах Квантовой Парадигмы.

Алексей Семихатов — автор книги «Всё, что движется. Прогулки по беспокойной Вселенной», за которую он стал лауреатом Национальной премии «Книга Года» 2023, и его лекция обещает быть захватывающей и познавательной.

Июнь
21 июня воскресенье
19:00
Измайлово Бета Москва, Измайловское ш., 71, корп. 2Б
от 1500 ₽
В других городах
Июнь
26 июня пятница
19:00
Конгрессный центр «Петроконгресс» Санкт-Петербург, Лодейнопольская, 5
от 1600 ₽

