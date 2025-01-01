Приглашаем вас на уникальный арт-вечер «Рисуем вином на холсте», который пройдет в ресторане Крыша 18. Это не просто мастер-класс по рисованию, а настоящее погружение в атмосферу творчества с великолепным видом на Аврору и Неву.
В течение трех часов вы сможете создать свою собственную картину, даже если никогда не держали кисть в руках. Каждый гость рисует свой сюжет, а профессиональный художник поможет вам на каждом этапе процесса. Это отличная возможность раскрыть свои творческие способности и создать уникальный арт-объект.
Не упустите шанс провести вечер в компании творческих людей и создать свой собственный шедевр. Мы ждем вас!