Арт мастер-класс в видовом ресторане Санкт-Петербурга

Приглашаем вас на уникальный арт-вечер «Рисуем вином на холсте», который пройдет в ресторане Крыша 18. Это не просто мастер-класс по рисованию, а настоящее погружение в атмосферу творчества с великолепным видом на Аврору и Неву.

Создание уникального шедевра

В течение трех часов вы сможете создать свою собственную картину, даже если никогда не держали кисть в руках. Каждый гость рисует свой сюжет, а профессиональный художник поможет вам на каждом этапе процесса. Это отличная возможность раскрыть свои творческие способности и создать уникальный арт-объект.

Что ожидает вас на вечере?

Welcome drink — в стоимость билета входит напиток на выбор, который поможет расслабиться и настроиться на творческий лад.

— в стоимость билета входит напиток на выбор, который поможет расслабиться и настроиться на творческий лад. Нет необходимости в навыках рисования — наш художник проведет вас через весь процесс, и вы сможете насладиться созданием картины без лишнего стресса.

— наш художник проведет вас через весь процесс, и вы сможете насладиться созданием картины без лишнего стресса. Яркие эмоции и отдых — этот вечер станет отличным способом провести время с друзьями или найти вдохновение для новых идей.

Не упустите шанс провести вечер в компании творческих людей и создать свой собственный шедевр. Мы ждем вас!