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Арт-вечеринка Artvibes. Рисуем вином с видом на Аврору
Киноафиша Арт-вечеринка Artvibes. Рисуем вином с видом на Аврору

Арт-вечеринка Artvibes. Рисуем вином с видом на Аврору

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Арт мастер-класс в видовом ресторане Санкт-Петербурга

Приглашаем вас на уникальный арт-вечер «Рисуем вином на холсте», который пройдет в ресторане Крыша 18. Это не просто мастер-класс по рисованию, а настоящее погружение в атмосферу творчества с великолепным видом на Аврору и Неву.

Создание уникального шедевра

В течение трех часов вы сможете создать свою собственную картину, даже если никогда не держали кисть в руках. Каждый гость рисует свой сюжет, а профессиональный художник поможет вам на каждом этапе процесса. Это отличная возможность раскрыть свои творческие способности и создать уникальный арт-объект.

Что ожидает вас на вечере?

  • Welcome drink — в стоимость билета входит напиток на выбор, который поможет расслабиться и настроиться на творческий лад.
  • Нет необходимости в навыках рисования — наш художник проведет вас через весь процесс, и вы сможете насладиться созданием картины без лишнего стресса.
  • Яркие эмоции и отдых — этот вечер станет отличным способом провести время с друзьями или найти вдохновение для новых идей.

Не упустите шанс провести вечер в компании творческих людей и создать свой собственный шедевр. Мы ждем вас!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 июля
Крыша 18 Санкт-Петербург, Петроградская наб., 18а, БЦ «Сити», 6 этаж
14:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 2 августа
Крыша 18 Санкт-Петербург, Петроградская наб., 18а, БЦ «Сити», 6 этаж
14:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 9 августа
Крыша 18 Санкт-Петербург, Петроградская наб., 18а, БЦ «Сити», 6 этаж
14:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 16 августа
Крыша 18 Санкт-Петербург, Петроградская наб., 18а, БЦ «Сити», 6 этаж
14:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 23 августа
Крыша 18 Санкт-Петербург, Петроградская наб., 18а, БЦ «Сити», 6 этаж
14:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 30 августа
Крыша 18 Санкт-Петербург, Петроградская наб., 18а, БЦ «Сити», 6 этаж
14:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 6 сентября
Крыша 18 Санкт-Петербург, Петроградская наб., 18а, БЦ «Сити», 6 этаж
14:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 13 сентября
Крыша 18 Санкт-Петербург, Петроградская наб., 18а, БЦ «Сити», 6 этаж
14:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 20 сентября
Крыша 18 Санкт-Петербург, Петроградская наб., 18а, БЦ «Сити», 6 этаж
14:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 27 сентября
Крыша 18 Санкт-Петербург, Петроградская наб., 18а, БЦ «Сити», 6 этаж
14:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 4 октября
Крыша 18 Санкт-Петербург, Петроградская наб., 18а, БЦ «Сити», 6 этаж
14:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 11 октября
Крыша 18 Санкт-Петербург, Петроградская наб., 18а, БЦ «Сити», 6 этаж
14:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 18 октября
Крыша 18 Санкт-Петербург, Петроградская наб., 18а, БЦ «Сити», 6 этаж
14:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 25 октября
Крыша 18 Санкт-Петербург, Петроградская наб., 18а, БЦ «Сити», 6 этаж
14:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 1 ноября
Крыша 18 Санкт-Петербург, Петроградская наб., 18а, БЦ «Сити», 6 этаж
14:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 8 ноября
Крыша 18 Санкт-Петербург, Петроградская наб., 18а, БЦ «Сити», 6 этаж
14:00 от 3500 ₽

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