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Мастер-класс «ЧетыреАчетыре»
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Мастер-класс «ЧетыреАчетыре»

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О концерте/спектакле

Мастер-класс по волшебству с бумагой для детей. Karlsson Haus на Ломоносова

Все дети обожают выдумывать и рассказывать истории, а листок бумаги — это удивительный материал, который может стать основой для самых невероятных приключений. На нашем мастер-классе мы научим вас не просто создавать самолетики и кулечки для вкусностей, но и превращать обычный лист бумаги в нечто волшебное!

Что вас ждет?

На протяжении 1 часа и 10 минут вы сможете окунуться в мир творчества и фантазии. Под руководством опытного мастера дети смогут узнать секреты, как сделать из бумаги удивительные вещи. Каждый участник мастер-класса сможет самостоятельно создать свои уникальные бумажные шедевры!

Для кого?

Мастер-класс подходит для детей от 5 лет. Количество участников ограничено — всего 20 человек, поэтому не упустите возможность записаться заранее!

Не упустите шанс!

Приходите на наш мастер-класс и откройте для себя тайны волшебства бумаги. Мы ждем вас с нетерпением!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 2 августа
Karlsson Haus на Ломоносова Санкт-Петербург, Ломоносова, 14
17:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 16 августа
Karlsson Haus на Ломоносова Санкт-Петербург, Ломоносова, 14
11:30 от 600 ₽ 14:00 от 600 ₽

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