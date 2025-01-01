Мастер-класс по волшебству с бумагой для детей. Karlsson Haus на Ломоносова

Все дети обожают выдумывать и рассказывать истории, а листок бумаги — это удивительный материал, который может стать основой для самых невероятных приключений. На нашем мастер-классе мы научим вас не просто создавать самолетики и кулечки для вкусностей, но и превращать обычный лист бумаги в нечто волшебное!

Что вас ждет?

На протяжении 1 часа и 10 минут вы сможете окунуться в мир творчества и фантазии. Под руководством опытного мастера дети смогут узнать секреты, как сделать из бумаги удивительные вещи. Каждый участник мастер-класса сможет самостоятельно создать свои уникальные бумажные шедевры!

Для кого?

Мастер-класс подходит для детей от 5 лет. Количество участников ограничено — всего 20 человек, поэтому не упустите возможность записаться заранее!

Не упустите шанс!

Приходите на наш мастер-класс и откройте для себя тайны волшебства бумаги. Мы ждем вас с нетерпением!