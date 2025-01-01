Зачарование звуков: Концерт дудука и органа

В этом уникальном концерте зрители смогут насладиться волшебством звуков дудука и органа. В качестве исполнителей выступят:

Эгине Барсегян — магистр музыкального искусства, музыковед и композитор (орган, вокал);

Вардан Арутюнян — лауреат международных конкурсов (дудук, шви, кларнет).

Дудук: душа Армении

Дудук — это не просто музыкальный инструмент, это олицетворение армянской культуры. Его уникальный звук наполняет сердце светлой грустью и уводит в удивительное путешествие.

Древний дудук, впитавший в себя историю на протяжении более 3500 лет, уже с 4 века нашей эры будоражит слух и прониквает в самую глубину души. Он способен передать все радости и горести человечества, а его теплый голос делает музыку ещё более глубокой и трогательной.

Орган: возвышенный собеседник

Орган — это мощный и величественный инструмент, созданный для возвышенной и философской музыки. Он был предназначен для диалога с Богом и способен передавать самые глубокие чувства. В сочетании с дудуком, орган создает уникальную гармонию звуков, которая заполняет помещение.

Музыка, навеянная вечностью

На концерте прозвучит не только духовная музыка, но и армянские народные мелодии. Каждая композиция наполнена яркими образами родной земли и рассказывает о вечных темах жизни, любви и счастья.

Как утверждал выдающийся композитор Арам Хачатурян, «из всех музыкальных инструментов только дудук может заставить меня плакать». Присоединяйтесь к этому чарующему вечеру и откройте для себя удивительный мир армянской музыки, которая может затронуть даже самые тонкие струны вашей души.