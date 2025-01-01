Спектакль Ахматова и Гумилев. Любовь и ненависть Серебряного века. Большой вечер поэзии

Литературное путешествие в мир Ахматовой и Гумилёва в театре Неолира

Роман Анны Ахматовой и Николая Гумилёва можно сравнить с игрой в «кошки-мышки». Он — поэт с сложным внутренним миром, обожающий Оскара Уайльда и склонный к театральности. Она — свободолюбивая и импульсивная поэтесса, чья натура порой менялась так быстро, что казалась неуловимой.

Несмотря на то что он добивался её руки несколько лет и даже пытался покончить с собой из-за её отказов, их тихого счастья не состоялось. Оба «ходили налево», мучились и, в конечном итоге, расстались. Тем не менее, этот странный союз стал для них священным, хотя поняли они это слишком поздно.

Путеводитель по поэзии Серебряного века

Этой волнующей истории придаст жизнь Антон Тарасов, художественный руководитель театра «НЕОЛИРА». Он поведёт зрителей в незабываемое литературное путешествие и откроет перед ними чарующую глубину поэзии Серебряного века. Его опыт, ум и искренность добавят тонкости выступлению.

Несмотря на первоначальное образование в психологии, Антон Tарасов стал композитором и автором множества известных хитов. Его творчество включает романы «Ирония фарта», трёхтомник «Карельская сага» и множество других книг, получивших восторженные отзывы критиков и читателей. Кроме того, он основал театр «НЕОЛИРА» и стал организатором ежегодного фестиваля «Белая ночь поэзии».

Театр ‘НЕОЛИРА’

Лирико-драматический театр «НЕОЛИРА» был основан в 2019 году. За это время он успел осуществить более сотни мероприятий: поэтические вечера, конкурсы, открытые микрофоны, спектакли и сольные концерты. Каждое событие театра приносит зрителям уникальные эмоции, которые не может подарить никто другой.

Продолжительность спектакля составит 2 часа. Это будет прекрасная возможность окунуться в атмосферу поэзии и понять сложные, но глубокие чувства великих поэтов Серебряного века.