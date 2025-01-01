Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Остров сокровищ
Киноафиша Остров сокровищ

Спектакль Остров сокровищ

6+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Мюзикл «Остров сокровищ» – яркое приключение для всей семьи

Приглашаем вас на захватывающий мюзикл «Остров сокровищ», созданный по мотивам знаменитого романа Роберта Стивенсона. В центре сюжета – юный Джим Хокинс, который отправляется в опасное путешествие на шхуне «Испаньола» вместе с доктором Ливси и сквайром Трелони. Их цель – найти сокровища капитана Флинта на таинственном необитаемом острове.

На пути к сокровищам Джиму предстоит преодолеть множество преград. Он раскроет пиратский заговор, спасет команду от гибели и узнает, что истинные ценности не в золоте и драгоценностях, а в мужестве, честности, искренней дружбе и любви.

Интерактивные декорации и зрелищные эффекты

Режиссер Анастасия Удалова и художник Денис Гулицкий создали уникальную интерактивную карту сокровищ, которая оживляет ключевые элементы спектакля. На сцене появятся трактир «Адмирал Бенбоу», корабль «Испаньола» и загадочный остров, охраняемый пятью мертвецами. Декорации будут включать корабельные ванты и передвижные конструкции, превращающиеся в тропический остров, корабельную палубу, а также богатый дом Сквайера Трелони и бедную таверну.

Неотъемлемой частью сценического оформления станет оригинальный видеоконтент от Вадима Дуленко, который добавит динамики и визуального интереса.

Музыка и хореография

Музыкальное сопровождение спектакля порадует как любителей современных ритмов, так и искушенных зрителей. Под руководством маэстро Фабио Мастранджело и музыкального супервайзера Елены Булановой, номера наполнят спектакль жизнью и энергией. Хореограф Владимир Романовский, известный своими работами на телевидении, придаст персонажам характерные черты пиратов и аристократов.

Сцены фехтования и театральные бои

Спектакль также порадует зрителей зрелищными сценами фехтования и театральными боями, которые были мастерски поставлены Марией Добровольской, одним из ведущих специалистов в этой области.

Уроки дружбы и искренности

«Остров сокровищ» – это не только приключенческий мюзикл, но и история о ценности дружбы, честности и умения справляться с трудностями. Он учит нас верить в искренность чувств и благородство поступков, что поможет преодолеть любые невзгоды.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного путешествия! Ждем вас на спектакле!

Режиссер
Анастасия Удалова
В ролях
Сергей Денисов
Денис Большев
Евдокия Малевская
Евгения Фадеева
Константин Китанин

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 13 сентября
Дворец искусств Ленинградской области Санкт-Петербург, пл. Стачек, 4
13:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽

Фотографии

Остров сокровищ Остров сокровищ Остров сокровищ Остров сокровищ Остров сокровищ Остров сокровищ Остров сокровищ Остров сокровищ Остров сокровищ Остров сокровищ Остров сокровищ Остров сокровищ Остров сокровищ Остров сокровищ Остров сокровищ Остров сокровищ Остров сокровищ Остров сокровищ Остров сокровищ Остров сокровищ Остров сокровищ

В ближайшие дни

Евгений Онегин
12+
Опера
Евгений Онегин
19 сентября в 19:00 Михайловский театр
от 1500 ₽
Аленький цветочек
6+
Детский
Аленький цветочек
29 июля в 12:00 Театр комедии им. Акимова
от 300 ₽
Приключение Федоры
0+
Детский Мюзикл
Приключение Федоры
7 сентября в 11:00 Легенда
от 1100 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше