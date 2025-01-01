Спектакль Доктор философии

Спектакль по пьесе сербского драматурга Бранислава Нушича

Сюжет

Добро пожаловать в дом состоятельного банкира Животы — настоящий храм бизнеса. Здесь массивные колонны, павлин в золотой клетке и диплом доктора философии на имя сына Животы, оформленный в золотую рамку под стеклом.

Однако есть одна проблема: образование и диплом получил не обаятельный бездельник Милорад, а бедный родственник Велимир — под именем Милорада. Теперь Живота рискует стать жертвой собственных карьерных амбиций и честолюбивых замыслов.

Во время учебы за границей Велимир под именем Милорада успел обзавестись женой и ребенком, которые вот-вот нагрянут в дом своего состоятельного свекра. При этом Живота как раз задумал женить непутевого сына на дочери министра путей сообщения.

Комедийные перипетии

Югославский драматург Бранислав Нушич мастерски развивает традиции мольеровского «мещанина во дворянстве», создавая комедии положений, в которых главный герой запутывается все больше, сталкиваясь с чужими жёнами, обаятельными мошенниками, назойливыми благотворительницами и напористыми свахами.

В спектакле Татьяны Казаковой эти колоритные персонажи сливаются в пестрый, крикливый и требовательный хор, угрожающий свести несчастного Животу с ума. Но только любовь способна разрубить клубок противоречий!