Спектакль Леди Макбет Мценского уезда

Леди Макбет Мценского уезда: страсти на музыку Шостаковича

Любовь и страдание, жадность и отчаяние, вероломство и страх... Эти эмоции накаляют атмосферу оперы Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Спектакль, поставленный Дмитрием Бертманом, поднимает важные вопросы о праве давать и отнимать жизнь во имя чего бы то ни было.

Современность классического произведения

Опера, написанная в 1934 году, отражает жестокость времени, в котором живут герои Лескова. Несмотря на прошедшие 150 лет, ее история остается актуальной и животрепещущей. Постановка Бертмана завоевала четыре «Золотые маски» в различных номинациях и произвела фурор не только в России, но и за границей. Ей рукоплескали более 25 тысяч зрителей в таких странах, как Франция, Италия, Венгрия, Эстония, Израиль и Южная Корея.

Международные успехи

Спектакль с успехом прошел на сцене Театра Данте Алигьери в рамках Равеннского фестиваля Кристины и Риккардо Мути и был представлен в Teatro Comunale di Bologna, одном из самых известных театров Италии. Публика в Муниципальном театре Сан-Паулу, признанном одним из красивейших театров Южной Америки, также была восхищена постановкой.

Сила исполнения

Каждое исполнение «Леди Макбет» наполняется той непередаваемой энергетикой, которая бывает только на премьерах. Восхитительная реализация позволяет понять, почему эта опера могла быть столь популярна до момента ее резкого замолчания. Как отмечает «Financial Times»: «Мир, в котором живут, страдают и умирают герои оперы Шостаковича, неумолимо вовлекает в себя и завораживает, заставляет сопереживать и содрогаться...»

«Леди Макбет», когда-то потрясшая публику своей смелостью, продолжает производить такой же яркий эффект и сейчас.