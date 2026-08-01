Спектакль Дюймовочка

Сказка для детей в Коляда-театре

В Коляда-театре вновь оживает старая-добрая сказка «Дюймовочка», которую нам поведёт Рассказчик. Он станет проводником в мирах, наполненных волшебством и приключениями.

Приключения Дюймовочки

Дюймовочка отправляется в сложное путешествие. Несмотря на все опасности и невзгоды, она сохраняет веру в чудо и даже напевает свою песенку в самые трудные моменты. По пути ей встречаются разнообразные персонажи — не всегда добрые, но всегда харизматичные.

Постановка Николая Коляды

Каждый герой, созданный автором инсценировки Николаем Коляда, становится многогранным и запоминающимся. Артисты с увлечением исполняют свои роли, привнося в спектакль индивидуальность и задор.

Театральный праздник для детей

Эта постановка обещает стать настоящим праздником для маленьких зрителей: красочные декорации, нарядные костюмы, музыка и танцы создают атмосферу удивительного волшебства. Убедитесь, что ваши дети не пропустят это незабываемое представление, которое подарит им массу положительных эмоций!

Постановка, сценография и музыкальное оформление выполнены Николаем Коляда.