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Дюймовочка
Киноафиша Дюймовочка

Спектакль Дюймовочка

Постановка
Коляда-театр 0+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 0+

О спектакле

Сказка для детей в Коляда-театре

В Коляда-театре вновь оживает старая-добрая сказка «Дюймовочка», которую нам поведёт Рассказчик. Он станет проводником в мирах, наполненных волшебством и приключениями.

Приключения Дюймовочки

Дюймовочка отправляется в сложное путешествие. Несмотря на все опасности и невзгоды, она сохраняет веру в чудо и даже напевает свою песенку в самые трудные моменты. По пути ей встречаются разнообразные персонажи — не всегда добрые, но всегда харизматичные.

Постановка Николая Коляды

Каждый герой, созданный автором инсценировки Николаем Коляда, становится многогранным и запоминающимся. Артисты с увлечением исполняют свои роли, привнося в спектакль индивидуальность и задор.

Театральный праздник для детей

Эта постановка обещает стать настоящим праздником для маленьких зрителей: красочные декорации, нарядные костюмы, музыка и танцы создают атмосферу удивительного волшебства. Убедитесь, что ваши дети не пропустят это незабываемое представление, которое подарит им массу положительных эмоций!

Постановка, сценография и музыкальное оформление выполнены Николаем Коляда.

Режиссер
Николай Коляда
Николай Коляда
В ролях
Ксения Копарулина
Вера Вершинина
Василина Маковцева
Ирина Плесняева
Татьяна Бунькова

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В других городах
Август
22 августа суббота
11:00
Коляда-театр Екатеринбург, просп. Ленина, 97
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