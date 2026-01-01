Спектакль Дракула: цена вечности

Прог-метал опера о бессмертном вампире

Прог-метал опера «Дракула: цена вечности» представляет собой мрачную готическую историю о графе Дракуле и людях, которые либо противостоят ему, либо склоняются перед его романтической харизмой. Кто сможет устоять перед чарами бессмертного вампира? И возможно ли его победить?

Эта рок-опера сочетает мощь настоящего рока с красотой лирических арий и ироничным рэпом. Готовьтесь к неожиданным поворотам сюжета и непредсказуемому финалу!

Исполнители

В главных ролях зрителей ждут талантливые исполнители:

Ростислав Колпаков – Дракула

Елена Минина – Мина

Евгений Егоров и Ярослав Баярунас – Джонатан

Сергей Смолин – Ван Хельсинг

Дарья Бурлюкало – Люси и одна из Невест Дракулы

Галина Шиманская и Вилена Соколова – Невесты Дракулы

Эмиль Салес – Ренфилд

Кроме того, на сцене выступят музыканты: Денис Кшнясев (ударные), Михаил Луцков (бас-гитара) и Владимир Исаев с Романом Савченко (гитара). Эта рок-опера обещает быть увлекательной для всех поклонников мюзиклов и любителей музыкальных интерпретаций классических историй.