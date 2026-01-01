Спектакль Дракула: цена вечности

Дракула: цена вечности
16+
О спектакле

Прог-метал опера о бессмертном вампире

Прог-метал опера «Дракула: цена вечности» представляет собой мрачную готическую историю о графе Дракуле и людях, которые либо противостоят ему, либо склоняются перед его романтической харизмой. Кто сможет устоять перед чарами бессмертного вампира? И возможно ли его победить?

Эта рок-опера сочетает мощь настоящего рока с красотой лирических арий и ироничным рэпом. Готовьтесь к неожиданным поворотам сюжета и непредсказуемому финалу!

Исполнители

В главных ролях зрителей ждут талантливые исполнители:

  • Ростислав Колпаков – Дракула
  • Елена Минина – Мина
  • Евгений Егоров и Ярослав Баярунас – Джонатан
  • Сергей Смолин – Ван Хельсинг
  • Дарья Бурлюкало – Люси и одна из Невест Дракулы
  • Галина Шиманская и Вилена Соколова – Невесты Дракулы
  • Эмиль Салес – Ренфилд

Кроме того, на сцене выступят музыканты: Денис Кшнясев (ударные), Михаил Луцков (бас-гитара) и Владимир Исаев с Романом Савченко (гитара). Эта рок-опера обещает быть увлекательной для всех поклонников мюзиклов и любителей музыкальных интерпретаций классических историй.

Март
20 марта пятница
19:00
Измайлово Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5
от 2000 ₽
В других городах
Апрель
5 апреля воскресенье
18:00
КДЦ «Максим» Санкт-Петербург, Ланское ш., 35
от 2000 ₽
13 апреля понедельник
19:00
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
от 2000 ₽
16 апреля четверг
19:00
КК им. Маяковского Новосибирск, Красный просп., 15

Фотографии

В ближайшие дни

Записки сумасшедшего
16+
Моноспектакль
Записки сумасшедшего
24 апреля в 19:30 Театр им. Вахтангова. Студия
от 1700 ₽
Цветы для Элджернона
12+
Драма
Цветы для Элджернона
28 марта в 17:30 Театр «Многоточие»
от 3700 ₽
Вий. Байки затерянного хутора
12+
Перформанс Моноспектакль Иммерсивный
Вий. Байки затерянного хутора
4 апреля в 13:00 Мосспектакль
от 3000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
