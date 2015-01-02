Меню
Двенадцать месяцев
Двенадцать месяцев

Спектакль Двенадцать месяцев

Лучшие силы Комиссаржевки в спектакле по сказке Маршака
Постановка
Театр им. Комиссаржевской 6+
Продолжительность 2 часа 15 минут, 1 антракт
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Волшебная сказка Самуила Маршака на сцене театра имени Комиссаржевской

Что такое чудо? Для кого-то это каприз, для других — жажда наживы, но для доброй и искренней души чудо рождается само, словно благодарность за честность и трудолюбие. Именно об этом рассказывает знаменитая сказка С. Маршака «Двенадцать месяцев», ожившая на сцене.

Более 60 лет назад Самуил Маршак создал эту удивительную историю, в которой природа откликается на доброту, нарушая свои законы. Сказка учит, что только тот, кто честен и искренен, сможет прикоснуться к волшебству.

Сюжет: зима, волшебство и новогодняя ночь

Суровая зима. Злая мачеха в разгар вьюги отправляет свою кроткую падчерицу в лес за весенними подснежниками. Девушка не смеет ослушаться и отправляется в путь. В снежном лесу её ждут чудеса: все двенадцать месяцев собираются вместе, чтобы помочь ей.

Для мачехи и её капризной дочери «чудо» — это способ разбогатеть. Для своевольной королевы — лишь прихоть. А для падчерицы, обладающей добрым сердцем, это заслуженная награда. Лес открывает ей свои тайны, потому что она искренне чувствует его голос, уважает природу и её законы.

Спектакль для всех поколений

Этот новогодний спектакль привлекает зрителей всех возрастов: малышей, подростков и взрослых, которые до сих пор верят в чудеса. Волшебная атмосфера, захватывающий сюжет и глубокий смысл делают постановку настоящим подарком для всей семьи.

Погрузитесь в сказку, где природа и время соединяются в одно, чтобы доказать: доброе сердце может преодолеть всё!

Режиссер
Тамара Абросимова
В ролях
Маргарита Бычкова
Нелли Попова
Ольга Арикова
Елизавета Нилова
Евгения Игумнова

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 16 ноября
Театр им. Комиссаржевской Санкт-Петербург, Итальянская, 19
12:00 от 400 ₽
Санкт-Петербург, 30 ноября
Театр им. Комиссаржевской Санкт-Петербург, Итальянская, 19
12:00 от 400 ₽

Фотографии

