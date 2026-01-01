Оповещения от Киноафиши
История одного офиса
Постановка
Театр эстрады им. Аркадия Райкина 12+
Продолжительность 2 часа 10 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О спектакле

Комедия о современном офисном мире

Спектакль «История одного офиса» представляет собой кринж-комедию о жизни в офисных коридорах, где за внешним порядком проявляется абсурдная логика существования. Эта искусно созданная история расскажет о том, как можно быть занятым… и при этом совершенно ничего не делать!

Созданный по мотивам произведений Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина, таких как «История одного города», «Помпадуры и Помпадурши» и «Современная идиллия», спектакль переносит классических героев в современное офисное пространство. Здесь царит живой мир, где директора и менеджеры постоянно гуляют, сотрудники ведут споры, а амбиции, надежды и усталость рождаются в напряженной атмосфере.

В этой комедии переплетаются гомерические страсти классиков, но вместо градоначальников на сцене — современные офисные клерки, полные страхов, смешных привычек и стремления сохранить свое человеческое лицо среди отчетов и совещаний.

Команда постановки

  • Режиссёр-постановщик: Станислав Парфёнов
  • Художник-постановщик: Алиса Юфа
  • Хореограф-постановщик: Никита Борис
  • Художник по гриму: Оксана Кордунская
  • Художник по свету: Карина Самолюк
  • Звукорежиссер: Алексей Арсеньев
  • Помощник режиссера: Полина Чебыкина

Не упустите возможность увидеть, как классика обретает новую жизнь на сцене, и смейтесь вместе с нами над причудами офисного быта!

Апрель
10 апреля пятница
19:00
Театр эстрады им. Аркадия Райкина Санкт-Петербург, Б.Конюшенная, 27
от 500 ₽
11 апреля суббота
19:00
Театр эстрады им. Аркадия Райкина Санкт-Петербург, Б.Конюшенная, 27
от 500 ₽

