Комедия о современном офисном мире

Спектакль «История одного офиса» представляет собой кринж-комедию о жизни в офисных коридорах, где за внешним порядком проявляется абсурдная логика существования. Эта искусно созданная история расскажет о том, как можно быть занятым… и при этом совершенно ничего не делать!

Созданный по мотивам произведений Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина, таких как «История одного города», «Помпадуры и Помпадурши» и «Современная идиллия», спектакль переносит классических героев в современное офисное пространство. Здесь царит живой мир, где директора и менеджеры постоянно гуляют, сотрудники ведут споры, а амбиции, надежды и усталость рождаются в напряженной атмосфере.

В этой комедии переплетаются гомерические страсти классиков, но вместо градоначальников на сцене — современные офисные клерки, полные страхов, смешных привычек и стремления сохранить свое человеческое лицо среди отчетов и совещаний.

Команда постановки

Режиссёр-постановщик: Станислав Парфёнов

Станислав Парфёнов Художник-постановщик: Алиса Юфа

Алиса Юфа Хореограф-постановщик: Никита Борис

Никита Борис Художник по гриму: Оксана Кордунская

Оксана Кордунская Художник по свету: Карина Самолюк

Карина Самолюк Звукорежиссер: Алексей Арсеньев

Алексей Арсеньев Помощник режиссера: Полина Чебыкина

Не упустите возможность увидеть, как классика обретает новую жизнь на сцене, и смейтесь вместе с нами над причудами офисного быта!