Dr. Аграновский & De Blues Spinners

Оригинальная концепция и уникальный репертуар

Группа «De Blues Spinners» возникла в Москве в 2001 году. В её нынешнем составе играют:

Алексей «Доктор» Аграновский — акустическая гитара, вокал

Александр Соловьев — губная гармоника

Александр Новосёлов — слайд-гитара

Сергей Кузнецов — бас-гитара

Юрий Титов — ударные

Группа выступает как в полном составе, так и в составе «Малые Блюзспиннерс» (гитара-вокал, бас и слайд-гитара).

Репертуар и стиль

В репертуаре группы — не только блюзовая классика, но и редко исполняемые блюзы таких мастеров, как Тамп Ред, Мемфис Минни и Чемпион Джек Дюпри. «De Blues Spinners» — это подвижный, ритмичный коллектив, который делает акцент на живых импровизациях и «корневом» звучании блюза. Гармоника и слайд-гитара играют то соло, то поддерживающие партии, выполняя функции и клавишных, и перкуссии. Инструменты «разговаривают» друг с другом, переключаясь на соло и «рассказ».

Уникальное звучание

В музыку вплетаются жужжание пчёл, гудки и стук колёс поезда, которые изображаются гармоникой и гитарой. Группу отличает интересный репертуар, оригинальная концепция, а также остроумное использование естественных звуковых эффектов и безупречный «старомодный» ритм.