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Dr. Аграновский & De Blues Spinners
Билеты от 1000₽
Киноафиша Dr. Аграновский & De Blues Spinners

Dr. Аграновский & De Blues Spinners

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Оригинальная концепция и уникальный репертуар

Группа «De Blues Spinners» возникла в Москве в 2001 году. В её нынешнем составе играют:

  • Алексей «Доктор» Аграновский — акустическая гитара, вокал
  • Александр Соловьев — губная гармоника
  • Александр Новосёлов — слайд-гитара
  • Сергей Кузнецов — бас-гитара
  • Юрий Титов — ударные

Группа выступает как в полном составе, так и в составе «Малые Блюзспиннерс» (гитара-вокал, бас и слайд-гитара).

Репертуар и стиль

В репертуаре группы — не только блюзовая классика, но и редко исполняемые блюзы таких мастеров, как Тамп Ред, Мемфис Минни и Чемпион Джек Дюпри. «De Blues Spinners» — это подвижный, ритмичный коллектив, который делает акцент на живых импровизациях и «корневом» звучании блюза. Гармоника и слайд-гитара играют то соло, то поддерживающие партии, выполняя функции и клавишных, и перкуссии. Инструменты «разговаривают» друг с другом, переключаясь на соло и «рассказ».

Уникальное звучание

В музыку вплетаются жужжание пчёл, гудки и стук колёс поезда, которые изображаются гармоникой и гитарой. Группу отличает интересный репертуар, оригинальная концепция, а также остроумное использование естественных звуковых эффектов и безупречный «старомодный» ритм.

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Расписание

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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 июля
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:00 от 1500 ₽
30 августа
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:00 от 1500 ₽
4 октября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:00 от 1500 ₽
1 ноября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:00 от 1500 ₽
6 декабря
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:00 от 1000 ₽

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