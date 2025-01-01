Эйнауди. Концерт при свечах

Концерт при свечах: незабываемая музыкальная магия

Погрузитесь в волшебную атмосферу при свечах с лучшими произведениями Людовико Эйнауди, самого популярного и востребованного неоклассика современности! Его музыка стала неотъемлемой частью таких оскароносных фильмов, как 1+1, Чёрный лебедь, Я всё ещё здесь и многих других. На концерте, организованном в Мелодионе, вас ждёт по-настоящему уникальное впечатление — чарующие звуки музыки в сопровождении сотен мерцающих свечей.

Программа концерта

На этом событии вы сможете насладиться самыми любимыми композициями Эйнауди, включая:

Fly

Night

Primavera

Una Mattina

Elegy For The Arctic

Experience и другие.

В программе возможны изменения.

Исполнители: вершина музыкального мастерства

Концерт будет исполнен лауреатами международного конкурса канала «Россия-Культура» — квартетом 4x4 (2-й сезон), а также специальным гостем — пианистом Александром Востряковым. В составе квартета:

Наталья Тупикова-Мороз (альт, руководитель)

Агафия Григорьева (скрипка)

Снежана Пащенко (скрипка)

Савва Григорьев (виолончель)

Мелодион: стиль, который завораживает

Квартет Мелодион — один из самых ярких струнных ансамблей России, отличается неповторимым и узнаваемым стилем исполнения. В их интерпретации известные композиции звучат современно и стильно. Репертуар включает произведения от Барокко до музыки XXI века, а атмосферу концертов Мелодиона можно описать как нечто особенное, когда музыка «говорит» с каждым зрителем, вызывая эффект «до мурашек».

Миссия «Мелодиона»

Главная цель ансамбля — дарить лучшую музыку для самых лучших зрителей, и этот концерт станет ярким подтверждением их мастерства и уникальной атмосферы. Не пропустите возможность пережить этот удивительный вечер, наполненный эмоциями и великолепной музыкой!