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Эйнауди. Концерт при свечах
Билеты от 1500₽
Киноафиша Эйнауди. Концерт при свечах

Эйнауди. Концерт при свечах

6+
Возраст 6+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Концерт при свечах: незабываемая музыкальная магия

Погрузитесь в волшебную атмосферу при свечах с лучшими произведениями Людовико Эйнауди, самого популярного и востребованного неоклассика современности! Его музыка стала неотъемлемой частью таких оскароносных фильмов, как 1+1, Чёрный лебедь, Я всё ещё здесь и многих других. На концерте, организованном в Мелодионе, вас ждёт по-настоящему уникальное впечатление — чарующие звуки музыки в сопровождении сотен мерцающих свечей.

Программа концерта

На этом событии вы сможете насладиться самыми любимыми композициями Эйнауди, включая:

  • Fly
  • Night
  • Primavera
  • Una Mattina
  • Elegy For The Arctic
  • Experience и другие.

В программе возможны изменения.

Исполнители: вершина музыкального мастерства

Концерт будет исполнен лауреатами международного конкурса канала «Россия-Культура» — квартетом 4x4 (2-й сезон), а также специальным гостем — пианистом Александром Востряковым. В составе квартета:

  • Наталья Тупикова-Мороз (альт, руководитель)
  • Агафия Григорьева (скрипка)
  • Снежана Пащенко (скрипка)
  • Савва Григорьев (виолончель)

Мелодион: стиль, который завораживает

Квартет Мелодион — один из самых ярких струнных ансамблей России, отличается неповторимым и узнаваемым стилем исполнения. В их интерпретации известные композиции звучат современно и стильно. Репертуар включает произведения от Барокко до музыки XXI века, а атмосферу концертов Мелодиона можно описать как нечто особенное, когда музыка «говорит» с каждым зрителем, вызывая эффект «до мурашек».

Миссия «Мелодиона»

Главная цель ансамбля — дарить лучшую музыку для самых лучших зрителей, и этот концерт станет ярким подтверждением их мастерства и уникальной атмосферы. Не пропустите возможность пережить этот удивительный вечер, наполненный эмоциями и великолепной музыкой!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 июля
Концертный зал им. Архиповой Москва, Брюсов пер., 2/14, стр. 8
19:00 от 1500 ₽
8 августа
Концертный зал им. Архиповой Москва, Брюсов пер., 2/14, стр. 8
19:00 от 1500 ₽
15 августа
Культурный центр «Интеграция» им. Николая Островского Москва, Тверская, 14
19:00 от 1500 ₽
3 сентября
Концертный зал им. Архиповой Москва, Брюсов пер., 2/14, стр. 8
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Эйнауди. Концерт при свечах Эйнауди. Концерт при свечах Эйнауди. Концерт при свечах Эйнауди. Концерт при свечах Эйнауди. Концерт при свечах Эйнауди. Концерт при свечах Эйнауди. Концерт при свечах Эйнауди. Концерт при свечах Эйнауди. Концерт при свечах Эйнауди. Концерт при свечах Эйнауди. Концерт при свечах Эйнауди. Концерт при свечах

В ближайшие дни

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