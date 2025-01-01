Спектакль Довлатов

Перформативная читка произведений Довлатова с песнями

Стихи и Проза:

Рассказы: «Роль», «Полковник говорит – люблю», «Третий поворот налево», «Встретились, поговорили»

Фрагменты повестей: «Заповедник», «Иностранка»

Сборники: «Наши», «Чемодан»

Автор песен: Николай Русский

О спектакле

Перформативная читка произведений Сергея Довлатова — это особое театральное событие, которое сочетает в себе чтение и музыкальное сопровождение. Зрители смогут насладиться произведениями одного из самых популярных русских писателей конца XX века, чьи работы остаются актуальными и привлекательными для читателей всех возрастов.

О Сергее Довлатове

Сергей Довлатов (1941, Уфа — 1990, Нью-Йорк) стал символом русской литературы и своей уникальной манерой повествования. Его творчество не теряет своей ценности и актуальности даже спустя десятилетия. Эмиграция 1978 года разделила его жизнь на две части, и в этом перформансе будут представлены работы, написанные в период его эмиграции.

Цитата из воспоминаний

Эра Коробова, друг Довлатова и искусствовед, вспоминала: «В недлинной очереди покидающих он был последним… Сергей поднимался к самолету спиной, с руками, поднятыми высоко над головой, помахивая огромной бутылью водки… Этот прощальный лихой жест превращался в панический, а опасность — в комическую, и всё вместе — в довлатовский литературный эпизод. Жаль, что эта сценка не была запечатлена на пленку…»

Почему стоит посетить

Эта читка — не просто литературное событие, а возможность погрузиться в уникальный мир Довлатова, почувствовать атмосферу его произведений и насладиться искрометным юмором автора. Музыкальное оформление и выбор текстов создадут особую атмосферу, отражая глубину и иронию, присущие творчеству писателя.