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Довлатов
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Спектакль Довлатов

Постановка
Театр им. Ленсовета 12+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Перформативная читка произведений Довлатова с песнями

Стихи и Проза:

  • Рассказы: «Роль», «Полковник говорит – люблю», «Третий поворот налево», «Встретились, поговорили»
  • Фрагменты повестей: «Заповедник», «Иностранка»
  • Сборники: «Наши», «Чемодан»

Автор песен: Николай Русский

О спектакле

Перформативная читка произведений Сергея Довлатова — это особое театральное событие, которое сочетает в себе чтение и музыкальное сопровождение. Зрители смогут насладиться произведениями одного из самых популярных русских писателей конца XX века, чьи работы остаются актуальными и привлекательными для читателей всех возрастов.

О Сергее Довлатове

Сергей Довлатов (1941, Уфа — 1990, Нью-Йорк) стал символом русской литературы и своей уникальной манерой повествования. Его творчество не теряет своей ценности и актуальности даже спустя десятилетия. Эмиграция 1978 года разделила его жизнь на две части, и в этом перформансе будут представлены работы, написанные в период его эмиграции.

Цитата из воспоминаний

Эра Коробова, друг Довлатова и искусствовед, вспоминала: «В недлинной очереди покидающих он был последним… Сергей поднимался к самолету спиной, с руками, поднятыми высоко над головой, помахивая огромной бутылью водки… Этот прощальный лихой жест превращался в панический, а опасность — в комическую, и всё вместе — в довлатовский литературный эпизод. Жаль, что эта сценка не была запечатлена на пленку…»

Почему стоит посетить

Эта читка — не просто литературное событие, а возможность погрузиться в уникальный мир Довлатова, почувствовать атмосферу его произведений и насладиться искрометным юмором автора. Музыкальное оформление и выбор текстов создадут особую атмосферу, отражая глубину и иронию, присущие творчеству писателя.

Режиссер
Евгения Богинская
В ролях
Анна Гольдфельд
Евгения Евстигнеева
Роман Кочержевский
Александр Крымов
Римма Саркисян
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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 10 сентября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:30 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 29 октября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:30 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 11 ноября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:30 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 28 декабря
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:30 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 16 января
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:30 от 800 ₽

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