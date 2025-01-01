Меню
Дорогие мои, хорошие… (Пугачев)
Киноафиша Дорогие мои, хорошие… (Пугачев)

Спектакль Дорогие мои, хорошие… (Пугачев)

Постановка
Молодежный Театр Вячеслава Спесивцева 16+
Режиссер Вячеслав Спесивцев
Продолжительность 1 час 25 минут, без антракта
Возраст 16+
О концерте/спектакле

«Дорогие мои! Хорошие!» — новый взгляд на Есенина и Пугачёва в Молодежном театре Вячеслава Спесивцева

Эти слова Сергея Есенина из поэмы «Пугачев» становятся ключевыми в новом спектакле, созданном Вячеславом Спесивцевым. Обращаясь к зрителю от имени главного героя, режиссер призывает нас взглянуть на «привычное» в новом ракурсе.

Непривычная трактовка образа

Есенин часто воспринимается как «хулиган, похабник, пил безнадежно, в итоге повесился» — именно такой образ поэта был сформирован в советскую эпоху. К сожалению, в школьной программе о его творчестве упоминаются лишь «Белая береза» и «Клен опавший». Однако, как утверждает режиссер, любовь народная к Есенину безгранична, и мы принимаем его таким, какой он есть. Но это восприятие — ошибочное.

Спектакль: смешение жанров

Постановка необычна благодаря смешению различных театральных жанров. Специфическая трактовка образа Емельяна Пугачёва позволяет зрителям по-новому взглянуть на его историческую роль и трагическую судьбу. Спектакль передает боль поражения, унижения и непонимание Пугачёва русским народом, а также трагично затрагивает тему непринятия свободы.

Музыка как отражение русской души

Неотъемлемой частью спектакля станет классическая музыка в исполнении Эммы Шапплин. Эта заброшенная, «бесперспективная» музыка скрывает в себе тайну русской души — «минор в мажоре». Она привносит в постановку трагизм и фарс, сочетая скорую стихийность с монотонностью, яркость красок с мрачностью героев.

Экспериментальный дух театра

Создание спектакля в духе Московского экспериментального театра под руководством Вячеслава Спесивцева обещает стать интересным и запоминающимся событием. Готовьтесь к погружению в противоречивую атмосферу, где каждый элемент истории и театра будет сочетаться в едином порыве.

Расписание

3 октября
Молодежный Театр Вячеслава Спесивцева Москва, Руставели, 19
19:00 от 700 ₽

