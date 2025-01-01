Спектакль Республика ШКИД

История о жизни беспризорников

Повесть Григория Белых и Леонида Пантелеева о жизни беспризорников в Школе социально-трудового воспитания имени Достоевского (ШКИД) была впервые опубликована в 1927 году. «Республика ШКИД» — это добрая и веселая книга о беспокойных жителях интерната для беспризорных, их воспитателях и превращении хулиганов в людей, чьи поступки определяются понятиями «честь», «совесть», «дружба».

Мюзикл «Республика ШКИД» и его миссия

Мюзикл «Республика ШКИД» в постановке ДМТЮА будет показан не только в Москве, но и в крупных городах России для юных зрителей, в том числе для детей-сирот и детей из малообеспеченных семей. Спектакль, вдохновленный историей Школы беспризорных детей имени Достоевского, также ставит целью передать важные жизненные уроки и показать воспитанникам детских домов, как можно стать настоящим человеком, обрести дружбу, любовь и творчество, несмотря на сложные условия жизни.

История школы и её влияние

«История „Республики ШКИД“ произошла почти 100 лет назад. Десятки тысяч маленьких граждан молодой страны оказались выброшенными на улицу, и их судьбы, скорее всего, закончились бы трагически, если бы не усилия удивительных людей, которые спасали этих детей. Одним из таких людей был Виктор Николаевич Сорока-Росинский, руководитель школы», — отмечает Александр Львович Федоров, художественный руководитель театра. Многие выпускники «Республики ШКИД» стали известными учеными и писателями.

Юбилей Школы имени Достоевского и книги

Премьера спектакля приурочена к юбилею Школы имени Достоевского (100 лет) и книги (95 лет). Этот юбилей будет отмечен постановкой и прокатом спектакля в крупных городах России. Большую часть зрителей мюзикла составят воспитанники детских домов.

Благодарности и поддержка проекта

«Мы благодарим фонд Президентских грантов за поддержку постановки спектакля. Основная наша цель — показать воспитанникам детских домов, как можно стать настоящим человеком, обрести дружбу, любовь и творчество», — подчеркивает Александр Львович