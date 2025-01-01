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Республика ШКИД
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Спектакль Республика ШКИД

Постановка
Детский музыкальный театр юного актера. Новая сцена 0+
Режиссер Александр Федоров
Возраст 0+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

История о жизни беспризорников

Повесть Григория Белых и Леонида Пантелеева о жизни беспризорников в Школе социально-трудового воспитания имени Достоевского (ШКИД) была впервые опубликована в 1927 году. «Республика ШКИД» — это добрая и веселая книга о беспокойных жителях интерната для беспризорных, их воспитателях и превращении хулиганов в людей, чьи поступки определяются понятиями «честь», «совесть», «дружба».

Мюзикл «Республика ШКИД» и его миссия
Мюзикл «Республика ШКИД» в постановке ДМТЮА будет показан не только в Москве, но и в крупных городах России для юных зрителей, в том числе для детей-сирот и детей из малообеспеченных семей. Спектакль, вдохновленный историей Школы беспризорных детей имени Достоевского, также ставит целью передать важные жизненные уроки и показать воспитанникам детских домов, как можно стать настоящим человеком, обрести дружбу, любовь и творчество, несмотря на сложные условия жизни.

История школы и её влияние
«История „Республики ШКИД“ произошла почти 100 лет назад. Десятки тысяч маленьких граждан молодой страны оказались выброшенными на улицу, и их судьбы, скорее всего, закончились бы трагически, если бы не усилия удивительных людей, которые спасали этих детей. Одним из таких людей был Виктор Николаевич Сорока-Росинский, руководитель школы», — отмечает Александр Львович Федоров, художественный руководитель театра. Многие выпускники «Республики ШКИД» стали известными учеными и писателями.

Юбилей Школы имени Достоевского и книги
Премьера спектакля приурочена к юбилею Школы имени Достоевского (100 лет) и книги (95 лет). Этот юбилей будет отмечен постановкой и прокатом спектакля в крупных городах России. Большую часть зрителей мюзикла составят воспитанники детских домов.

Благодарности и поддержка проекта
«Мы благодарим фонд Президентских грантов за поддержку постановки спектакля. Основная наша цель — показать воспитанникам детских домов, как можно стать настоящим человеком, обрести дружбу, любовь и творчество», — подчеркивает Александр Львович

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
1 ноября
Детский музыкальный театр юного актера. Новая сцена Москва, Макаренко, 4, стр. 1
12:00 от 1000 ₽ 16:00 от 1000 ₽
5 декабря
Детский музыкальный театр юного актера. Новая сцена Москва, Макаренко, 4, стр. 1
19:00 от 1000 ₽
6 декабря
Детский музыкальный театр юного актера. Новая сцена Москва, Макаренко, 4, стр. 1
12:00 от 1000 ₽ 16:00 от 1000 ₽

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