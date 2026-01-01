Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дороги любви
Киноафиша Дороги любви

Дороги любви

6+
Возраст 6+

О концерте

Музыкальный вечер в Органном зале Пермской краевой филармонии

В Органном зале Пермской краевой филармонии состоится захватывающее выступление, в рамках которого зрителей порадуют Гульназ Гарипова (вокал, фортепиано), Ансамбль солистов Пермской краевой филармонии и Квартет Каравай. Это событие обещает стать настоящим праздником классической и народной музыки.

Программа концерта

В программе вечера запланированы следующие музыкальные произведения:

  • В горнице моей
  • Попурри на темы старинных русских романсов
  • В лунном сиянии
  • Сандугач (татарская мелодия)
  • Суда-Суда (татарская мелодия)
  • Голубка
  • Тико-тико
  • Ciao Bambino sorry
  • Санта Лючия
  • Bamboleo

Обратите внимание, что программа может быть изменена.

Исполнители

  • Гульназ Гарипова - солистка Пермской филармонии, лауреат всероссийских и международных конкурсов-фестивалей.
  • Ансамбль солистов Пермской краевой филармонии
  • Квартет Каравай

Не упустите возможность насладиться великолепным исполнением и уникальной атмосферой, которую создадут талантливые артисты!

Купить билет на концерт Дороги любви

Помощь с билетами
В других городах
Март
22 марта воскресенье
19:00
Органный зал Пермской филармонии Пермь, Ленина, 51б
от 500 ₽

В ближайшие дни

Пермский Stand Up клуб
18+
Юмор
Пермский Stand Up клуб
6 марта в 19:30 Грилль-бар «Вмясо»
от 800 ₽
Ты у меня одна. Альберт Макаров и Александр Колесников
12+
Эстрада
Ты у меня одна. Альберт Макаров и Александр Колесников
7 марта в 21:00 Культурное пространство «Часовой завод»
от 1000 ₽
Брамс. Бетховен. Барток
6+
Классическая музыка
Брамс. Бетховен. Барток
31 марта в 19:00 Органный зал Пермской филармонии
от 750 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше