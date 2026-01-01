Дороги любви

Музыкальный вечер в Органном зале Пермской краевой филармонии

В Органном зале Пермской краевой филармонии состоится захватывающее выступление, в рамках которого зрителей порадуют Гульназ Гарипова (вокал, фортепиано), Ансамбль солистов Пермской краевой филармонии и Квартет Каравай. Это событие обещает стать настоящим праздником классической и народной музыки.

Программа концерта

В программе вечера запланированы следующие музыкальные произведения:

В горнице моей

Попурри на темы старинных русских романсов

В лунном сиянии

Сандугач (татарская мелодия)

Суда-Суда (татарская мелодия)

Голубка

Тико-тико

Ciao Bambino sorry

Санта Лючия

Bamboleo

Обратите внимание, что программа может быть изменена.

Исполнители

Гульназ Гарипова - солистка Пермской филармонии, лауреат всероссийских и международных конкурсов-фестивалей.

Квартет Каравай

Не упустите возможность насладиться великолепным исполнением и уникальной атмосферой, которую создадут талантливые артисты!