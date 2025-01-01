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Павел Дедищев
Киноафиша Павел Дедищев

Павел Дедищев

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Резидент Stand Up на ТНТ, участник шоу Labelcom, Outside Stand Up, Большое шоу

Приглашаем вас на вечер юмора с Павлом Дедищевым – резидентом Stand Up на ТНТ и участником популярных шоу, таких как Labelcom и Outside Stand Up. Этот харизматичный комик из Курска завоевал сердца зрителей благодаря своему искреннему и понятному юмору, который точно отражает реалии жизни в современной России.

Простота и Доступность

Павел Дедищев подкупает своей простотой. В его шутках каждый сможет узнать себя, независимо от места жительства или социального статуса. Его острые наблюдения о буднях и повседневной жизни позволяют зрителям не только смеяться, но и задумываться. Он умело сочетает дерзость и теплоту, что делает его выступления особенно привлекательными.

Не Упустите Шанс!

Не упустите возможность стать частью этого уникального шоу! Подготовьтесь к вечеру, полному смеха и непринужденной атмосферы. Павел Дедищев обещает, что вы уйдете с улыбкой на лице и отличным настроением!

Следите за анонсами и приходите поддержать талантливого комика на его следующих выступлениях. Ваша поддержка очень важна для артистов!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 25 июля
Standup Bar Krasnodar Краснодар, Красная, 118
21:00 от 2500 ₽
Краснодар, 26 июля
Standup Bar Krasnodar Краснодар, Красная, 118
21:00 от 2500 ₽
Воронеж, 22 октября
Воронежский ДК железнодорожников Воронеж, Никитинская, 1
19:00 от 1600 ₽
Ростов-на-Дону, 23 октября
ДК «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону, просп. Сельмаш, 3
19:00 от 1600 ₽
Краснодар, 24 октября
Центральный концертный зал Краснодар, Красная, 5
19:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 9 ноября
Концертный зал отеля «Санкт-Петербург» Санкт-Петербург, Пироговская наб., 5/2, отель «Санкт-Петербург»
17:00 от 2000 ₽

В ближайшие дни

Лариса Рубальская. Юбилейный тур «Бабуле 80 лет»
0+
Эстрада
Лариса Рубальская. Юбилейный тур «Бабуле 80 лет»
10 октября в 19:00 Центральный концертный зал
от 2000 ₽
Караоке с оркестром: Sinteza Orchestra
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Живая музыка
Караоке с оркестром: Sinteza Orchestra
8 августа в 19:30 Амфитеатр
от 2000 ₽
Йорш
16+
Панк Рок Русский рок
Йорш
25 октября в 19:00 Sgt. Peppers Bar
от 1600 ₽
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