Уникальная выставка о ретро-автомобилях в Москве

Приглашаем вас посетить уникальную выставку, посвященную ретро-автомобилям, тракторам и грузовым машинам, которые работали на полях и дорогах нашей Родины. Здесь вы сможете увидеть не только исторические модели, но и вспомнить настоящие кинематографические шедевры.

Культовые сцены из советского кино

На выставке представлены реконструкции культовых сцен из фильмов советской эпохи, таких как «Бриллиантовая рука», «Девчата» и «Место встречи изменить нельзя». Вы сможете увидеть точные копии автомобилей, которые участвовали в съемках этих знаменитых картин.

Интерактивные элементы выставки

Гостям выставки предложат возможность покрутить действующие макеты сельскохозяйственной и автотехники. Также вы сможете сесть за руль раритетного советского автотренажера и почувствовать себя водителем «Волги» или УАЗа.

Автомобиль-легенда: ГАЗ-21

На выставке представлена первая модель «Волги» — ГАЗ-21, выпускавшаяся с 1956 по 1970 год. Эта модель, заслуженно получившая Гран-при на выставке в Брюсселе в 1958 году, стала не только флагманом, но и символом качества для всех последующих автомобилей «Волга». ГАЗ-21 активно использовался как гражданами, так и в госорганизациях, включая такси и милицию, до начала 1980-х годов. Вы сможете увидеть эту легенду автомобилестроения на выставке «Машины СССР в моделях и диорамах».

