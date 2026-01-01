Ночь поэзии и прозы в Театре-студии «Слово»

Театр-студия «Слово» готовит особенный вечер, посвященный творчеству выдающихся литераторов. Зрители смогут насладиться чтением стихов и прозы таких классиков, как Александр Твардовский, Михаил Зощенко, Сергей Есенин, Саша Чёрный, Алексей Плещеев, Даниил Хармс, Осип Мандельштам и Михаил Булгаков. Это уникальная возможность услышать знакомые произведения в исполнении талантливых артистов театра.

Участники выступления

В программе примут участие:

Марина Белоглазова

Галина Емельянова

Татьяна Ермакова

Ирина Илларионава

Юлия Херсонская

Юрий Беляев

Валерий Паскевич

Анатолий Шакиров

Также с уникальным выступлением выступит Дмитрий Швед — певец и композитор, лауреат конкурса «Романс XXI век» на канале Культура. Ведущей вечера станет Ольга Акакиева, обладательница общественной награды «За заслуги в культуре и искусстве».

Почему стоит прийти

Вечер, наполненный живым чтением, не только откроет новые грани знакомых текстов, но и станет хорошей традицией для тех, кто ценит поэзию и прозу. Это шанс прикоснуться к богатейшему культурному наследию России и насладиться атмосферой творчества.

Не упустите возможность провести вечер в компании талантливых артистов, которые вдохнут жизнь в словах великих писателей!