Тайны солнечной системы на экране. Интерактивно-просветительская программа

Много тысячелетий назад люди заметили, что некоторые звезды на небе движутся по-особенному. О них слагали легенды, их почитали и изучали. Человечеству потребовалось множество открытий, чтобы разгадать таинственную природу необычных объектов — планет Солнечной системы.

Космические миссии, отправленные в различные уголки Солнечной системы, кардинально изменили наше представление о формировании планет, их геологической структуре и климате. Новый фильм Московского планетария предлагает зрителям уникальную возможность прикоснуться к необыкновенным мирам, которые открылись человечеству.

Превосходная компьютерная графика, основанная на актуальных научных данных, создает яркое представление о каждой из планет и Солнце. Зритель увидит пустыни Марса, алмазные дожди Нептуна, рождение Юпитера, горы на кольцах Сатурна и другие захватывающие явления. Далекие точки на небосводе обретут свое истинное величие!

