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Виртуальная инсталляция «Живешь лишь однажды»
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Киноафиша Виртуальная инсталляция «Живешь лишь однажды»

Виртуальная инсталляция «Живешь лишь однажды»

18+
Возраст 18+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Погружение в мир Иеронима Босха: арт-инсталляция «Живёшь лишь однажды»

Арт-инсталляция виртуальной реальности «Живёшь лишь однажды» предлагает зрителям уникальную возможность совершить путешествие по «Саду земных наслаждений» — знаменитому триптиху Иеронима Босха. Это не просто выставка, а настоящая философская и ироничная интерпретация произведения великого нидерландского живописца.

Философия и ирония Босха

Иероним Босх, живший в XV-XVI веках, оставил после себя множество загадок. Его работы полны символизма и глубоких размышлений о сладострастии и человеческой природе. Триптих «Сад земных наслаждений» продолжает вызывать интерес у исследователей, которые до сих пор пытаются разгадать скрытые смыслы произведения.

Технологии виртуальной реальности

Используя последние достижения в области виртуальной реальности, инсталляция позволяет зрителям погрузиться в художественный мир Босха. Вы сможете перемещаться по трем ключевым пространствам: Раю, Саду Распутства и Аду, каждый из которых наполнен кодами и символами, раскрывающими тайны посланий художника.

Что ожидать от экспозиции

Приготовьтесь к интерактивному опыту, который вовлечет вас в уникальное взаимодействие с произведением искусства. Возможно, именно во время этого путешествия вам удастся разгадать некоторые из тайн Босха. Не пропустите шанс стать частью этой удивительной выставки!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
12:00 от 900 ₽ 13:00 от 900 ₽ 14:00 от 900 ₽ 15:00 от 900 ₽ 16:00 от 900 ₽ 17:00 от 900 ₽ 18:00 от 900 ₽ 19:00 от 900 ₽ 20:00 от 900 ₽ 21:00 от 900 ₽
24 июля
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
12:00 от 900 ₽ 13:00 от 900 ₽ 14:00 от 900 ₽ 15:00 от 900 ₽ 16:00 от 900 ₽ 17:00 от 900 ₽ 18:00 от 900 ₽ 19:00 20:00 от 900 ₽ 21:00 от 900 ₽
25 июля
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
12:00 от 900 ₽ 13:00 от 900 ₽ 14:00 от 900 ₽ 15:00 16:00 от 900 ₽ 17:00 от 900 ₽ 18:00 от 900 ₽ 19:00 от 900 ₽ 20:00 от 900 ₽ 21:00 от 900 ₽
26 июля
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
12:00 от 1000 ₽ 13:00 от 1000 ₽ 14:00 от 1000 ₽ 15:00 от 1000 ₽ 16:00 17:00 от 1000 ₽ 18:00 от 1000 ₽ 19:00 от 1000 ₽ 20:00 от 1000 ₽ 21:00 от 1000 ₽
27 июля
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
12:00 от 1000 ₽ 13:00 от 1000 ₽ 14:00 от 1000 ₽ 15:00 от 1000 ₽ 16:00 от 1000 ₽ 17:00 от 1000 ₽ 18:00 от 1000 ₽ 19:00 от 1000 ₽ 20:00 от 1000 ₽ 21:00 от 1000 ₽
28 июля
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
12:00 от 900 ₽ 13:00 от 900 ₽ 14:00 от 900 ₽ 15:00 от 900 ₽ 16:00 от 900 ₽ 17:00 от 900 ₽ 18:00 от 900 ₽ 19:00 от 900 ₽ 20:00 от 900 ₽ 21:00 от 900 ₽
29 июля
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
12:00 от 900 ₽ 13:00 от 900 ₽ 14:00 от 900 ₽ 15:00 от 900 ₽ 16:00 от 900 ₽ 17:00 от 900 ₽ 18:00 от 900 ₽ 19:00 от 900 ₽ 20:00 от 900 ₽ 21:00 от 900 ₽
30 июля
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
12:00 от 900 ₽ 13:00 от 900 ₽ 14:00 от 900 ₽ 15:00 от 900 ₽ 16:00 от 900 ₽ 17:00 от 900 ₽ 18:00 от 900 ₽ 19:00 от 900 ₽ 20:00 от 900 ₽ 21:00 от 900 ₽
31 июля
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
12:00 от 900 ₽ 13:00 от 900 ₽ 14:00 от 900 ₽ 15:00 от 900 ₽ 16:00 от 900 ₽ 17:00 от 900 ₽ 18:00 от 900 ₽ 19:00 от 900 ₽ 20:00 от 900 ₽ 21:00 от 900 ₽

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