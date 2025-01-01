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Киноафиша Дон Кихот

Спектакль Дон Кихот

Постановка
Пятый театр 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Дон Кихот: Путешествие в мир мечты. Премьера в омском Пятом театре

Спектакль «Дон Кихот» — это увлекательное путешествие в двух действиях, вдохновленное знаменитым романом Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский». В этом произведении автор создает уникальный мир, где реальность и фантазия переплетаются, а мечты становятся основой для великих подвигов.

Что ожидать

Зрители смогут увидеть, как главный герой, Дон Кихот, в своем стремлении к идеалам рыцарства, сталкивается с реальностью, полной абсурда и комизма. Этот спектакль — не только о приключениях, но и о глубоких человеческих чувствах, о поисках смысла жизни.

Интересные факты

  • Роман «Дон Кихот» был впервые опубликован в 1605 году и считается одним из первых современных романов.
  • Персонаж Дон Кихота стал символом стойкости и борьбы за мечты, несмотря на все преграды.
  • Спектакль затрагивает темы дружбы, любви и самопознания, что делает его актуальным для зрителей всех возрастов.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного театрального опыта! Билеты доступны в кассах театра и на официальном сайте.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Омск, 24 августа
Пятый театр Омск, Красный Путь, 153
17:00 от 750 ₽
Омск, 27 сентября
Пятый театр Омск, Красный Путь, 153
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