Спектакль Алиса в Стране Чудес

Философская интерпретация классической сказки на сцене Омского музыкального театра

Герои одного из самых ярких мюзиклов композитора Глеба Матвейчука оживают на сцене Омского государственного музыкального театра. Знаменитый сюжет о девочке, прыгнувшей в кроличью нору и оказавшейся в удивительном мире, в новой режиссерской интерпретации становится философской историей о взрослении и поиске себя.

Алиса и её внутренний мир

Любящие родители искренне заботятся о 17-летней Алисе и, сами того не осознавая, делают все, чтобы девочка как можно дольше оставалась ребенком. Они опекают её, принимают решения за неё и сомневаются в её ответственности. Алиса чувствует себя взрослой и хочет показаться такой, но привычка к недостижимости своих мечтаний заставляет её сомневаться в возможности изменений. Всё меняется, когда в жизнь героини, как это часто бывает в сказках, врываются чудеса.

Страна чудес и её загадки

Вслед за Алисой зрители отправятся в увлекательный мир волшебной страны, где за каждым углом их ожидают загадки, странности и таинственные голоса. Однако, как бы ни было вокруг необычно и интересно, Алисе нужно успеть выбраться из Страны чудес, ведь дверь, которая должна вернуть её домой, может захлопнуться навсегда.

Отвага и упрямство

Хватит ли героине отваги и упрямства, чтобы преодолеть все препятствия и научиться слушать свой собственный голос? Юные зрители и их родители смогут узнать об этом на премьере, которая состоится 20 декабря 2025 года!