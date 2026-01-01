Спектакль Доктор и Актриса

Камерная история о возрасте, любви, памяти и надежде

Спектакль раскрывает, что настоящие чувства не знают времени, и жизнь может подарить самые важные встречи в самые неожиданные моменты.

На сцене встречаются два ярких персонажа: он — строгий и рассудительный доктор, привыкший следовать правилам и контролировать свои эмоции; она — бывшая актриса, свободная, яркая и немного непредсказуемая. Их случайная встреча становится началом тонкой игры характеров. За шутками, спорами и воспоминаниями постепенно возникает главная тема — потребность быть услышанным и не быть одиноким.

Участники спектакля

заслуженная артистка РФ Ольга Шебуева Он: профессор, доктор медицинских наук Александр Шумский

Музыкальное сопровождение

Спектакль сопровождается музыкой народного артиста РФ Марка Левянта, что добавляет глубины и эмоциональности каждой сцене.

Приготовьтесь к тому, что «Доктор и актриса» оставит вас с размышлениями о жизни, любви и важности человеческих отношений.