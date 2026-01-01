Оповещения от Киноафиши
Спектакль Доходное место

Постановка
Свердловский театр драмы 16+
Продолжительность 175 минут
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль «Доходное место» в Свердловском академическом театре драмы

Спектакль «Доходное место» основан на пьесе Александра Островского и исследует природу зла среди государственных служащих. Режиссёр Владимир Мирзоев, лауреат Государственной премии России, славится своими авангардными постановками и предлагает уникальный взгляд на мир с помощью языка постмодернистской эпохи и визуальных эффектов. Это событие будет интересно любителям театра и поклонникам оригинальных interpretаций.

О Владимире Мирзоеве

Владимир Мирзоев — один из самых востребованных постановщиков в современной России. Он сотрудничает с известными театрами, такими как Московский «Ленком», Драматический театр имени К.С. Станиславского, Театр имени Евгения Вахтангова и многими другими. Его умение превращать «заслуженные» пьесы в оригинальные зрелища сделало его любимцем публики. Мирзоева охватывают множественные определения, такие как авангардист, концептуалист и эксцентрик, но каждый из них лишь частично отражает его уникальный стиль. Его представленная картина мира и угол зрения, которые он предлагает зрителям, не оставляют равнодушными.

Идея спектакля

Главной темой спектакля является исследование подлинной природы зла. Как отмечает сам режиссёр: «Дьявол начинается с пены на губах ангела, вступившего в бой за святое и правое дело». Эта мысль заставляет задуматься о том, как часто мы сеем зло, стремясь к добру. Мирзоев считает, что пьеса Островского написана именно об этом.

Визуальный ряд

Визуальный ряд спектакля значительно отличается от традиционных образов купеческой Москвы. Постановочная группа, включая художника Анастасию Бугаеву и художника по костюмам Екатерину Галактионову, создает атмосферу, полную магии и неожиданности. Звучание «классических» романсов от композитора Александра Пантыкина и танцы магических обрядов хореографа Ашота Назаретяна придают спектаклю особую атмосферу. Как всегда, у Владимира Мирзоева мистика, провокация и эксперимент находятся на первом плане, и это нельзя пропустить!

Апрель
5 апреля воскресенье
18:00
Свердловский театр драмы Екатеринбург, Октябрьская пл., 2
от 200 ₽

Фотографии

Доходное место Доходное место Доходное место Доходное место Доходное место Доходное место Доходное место Доходное место

