Бумажные человечки
Киноафиша Бумажные человечки

Спектакль Бумажные человечки

Постановка
Живой театр 0+
Продолжительность 45 минут
Возраст 0+

О спектакле

Бумажные человечки: пластический спектакль для детей

В Живом Театре представят уникальный пластический спектакль для самых маленьких — «Бумажные человечки». Это одноактное представление перенесет зрителей в бумажный мир, населенный карандашами-музыкантами, которые рисуют новых персонажей с добрыми качествами.

Сюжет разворачивается вокруг злого карандаша, обиженного на свои творения и товарищей, который начинает портить их рисунки. Это приводит к угрозе существования всего бумажного мира. Яркие и эмоциональные танцы станут основным выразительным приемом постановки, что особенно оценят те, кто ищет образовательные спектакли для детей.

Сюжет и персонажи

История персонажей отражает детский мир, позволяя юным зрителям разобраться с важными вопросами: «что такое хорошо?» и «что такое плохо?». Пройдя испытания, герои покажут, что обманывать, жадничать и обзываться — нехорошо.

Бумажный мир, подобно реальному, хрупок и шаток. Замена улыбки на злое выражение лица может вызвать цепную реакцию, угрожающую его существованию.

В этом увлекательном спектакле зрители познакомятся с тремя бумажными человечками: Пазликом, Колючкой и Пружинкой. Их жизнь изменится с приходом Злого карандаша, который решит испортить их творения.

Музыкальное сопровождение

Спектакль идёт в сопровождении небольшого ансамбля музыкантов, состоящего из флейты, скрипки, виолончели и фортепиано, что придаёт постановке особую атмосферу и глубину.

Не упустите возможность посетить «Бумажные человечки» и насладиться увлекательным, образовательным и зрелищным зрелищем для детей и их родителей.

Купить билет на спектакль Бумажные человечки

В других городах
Март
Апрель
Май
1 марта воскресенье
10:30
Живой театр Екатеринбург, Малышева, 58а
от 1250 ₽
12:30
Живой театр Екатеринбург, Малышева, 58а
от 1250 ₽
5 апреля воскресенье
10:30
Живой театр Екатеринбург, Малышева, 58а
от 1250 ₽
12:30
Живой театр Екатеринбург, Малышева, 58а
от 1250 ₽
10 мая воскресенье
10:30
Живой театр Екатеринбург, Малышева, 58а
от 1250 ₽
12:30
Живой театр Екатеринбург, Малышева, 58а
от 1250 ₽

Фотографии

Бумажные человечки Бумажные человечки Бумажные человечки Бумажные человечки

