Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Днищще
Билеты от 1800₽
Киноафиша Днищще

Спектакль Днищще

18+
Режиссер Артур Марченко
Возраст 18+
Билеты от 1800₽

О концерте/спектакле

Комедия о самом опасном районе Москвы 

Спектакль, в котором история об опасной Хитровке оживает в яркой и остроумной интерпретации.

Вдохновленные Гиляровским и Горьким

Комедия основана на скитаниях Владимира Гиляровского, а также на пьесе Максима Горького «На дне». В ней Владимир Гиляровский соглашается провести экскурсию по Хитров рынку для своих знаменитых друзей. Однако, о незваных гостях узнают местные оборванцы, которые не спешат отпускать чужаков.

Спасение с помощью монолога

Когда ситуация становится опасной, дядя Гиляй, обладая искусством красноречия, спасает друзей от неминуемой гибели своим легендарным монологом.

Приготовьтесь к бурному смеху, неожиданным поворотам и захватывающей атмосфере Хитровки в этой увлекательной комедии!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
11 сентября
КЦ «Хитровка» Москва, Подколокольный пер., 8, стр. 2
19:30 от 1800 ₽

Фотографии

Днищще Днищще

В ближайшие дни

Вишневый сад
18+
Комедия
Вишневый сад
23 октября в 19:00 Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена
от 2500 ₽
Отдам бывшего в хорошие руки
16+
Комедия
Отдам бывшего в хорошие руки
23 августа в 19:00 Театриум на Серпуховке
от 2000 ₽
Спящая красавица — Крошка Мари
0+
Детский
Спящая красавица — Крошка Мари
1 ноября в 12:00 Музыкальная квартира на Тверской
от 600 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше