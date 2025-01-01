Спектакль Днищще

Спектакль, в котором история об опасной Хитровке оживает в яркой и остроумной интерпретации.
Комедия основана на скитаниях Владимира Гиляровского, а также на пьесе Максима Горького «На дне». В ней Владимир Гиляровский соглашается провести экскурсию по Хитров рынку для своих знаменитых друзей. Однако, о незваных гостях узнают местные оборванцы, которые не спешат отпускать чужаков.
Когда ситуация становится опасной, дядя Гиляй, обладая искусством красноречия, спасает друзей от неминуемой гибели своим легендарным монологом.
Приготовьтесь к бурному смеху, неожиданным поворотам и захватывающей атмосфере Хитровки в этой увлекательной комедии!