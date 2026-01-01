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Цирковой фестиваль «Артист». Программа - Б
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Киноафиша Цирковой фестиваль «Артист». Программа - Б

Спектакль Цирковой фестиваль «Артист». Программа - Б

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О спектакле

Фестиваль «Артист» в Московском цирке Никулина

Внимание, Москва! Готовьтесь к феерии! С 10 по 13 сентября 2026 года Московский цирк Никулина на Цветном бульваре откроет свои двери для Четвертого Международного Фестиваля «Артист».

Это не просто фестиваль, а настоящая celebración циркового искусства, который соберет под куполом лучших артистов со всего мира. Каждый номер — это шедевр, отточенный до совершенства.

Незабываемые выступления

Приготовьтесь к тому, что ваше сердце будет замирать от восторга, а дыхание перехватывать от удивления! Вас ждут невероятные акробатические трюки, захватывающие дух выступления воздушных гимнастов и виртуозные номера жонглеров. Не обойдется и без смешных и трогательных клоунских реприз, а также уникальных номеров с дрессированными животными.

Две категории для зрителей

Фестиваль пройдет в двух категориях — детской и взрослой. Это позволит каждому зрителю найти что-то по душе: юные таланты продемонстрируют свое мастерство, а признанные звезды циркового мира поразят своим профессионализмом.

Волшебство циркового искусства

Четвертый Международный Фестиваль «Артист» — это уникальная возможность стать свидетелем рождения новых звезд и насладиться искусством, которое не знает границ.

До встречи под куполом цирка Никулина!

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Сентябрь
11 сентября пятница
19:00
Цирк Никулина на Цветном бульваре Москва, Цветной б-р, 13
12 сентября суббота
13:00
Цирк Никулина на Цветном бульваре Москва, Цветной б-р, 13

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