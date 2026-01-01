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Distemper
Киноафиша Distemper

Distemper

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О концерте

Distemper отметят 37 лет на сцене Кроп Арены

Здравствуй, уважаемые зрители! В эти выходные в стенах Кроп Арены пройдет особенное событие — группа Distemper, ведущая российская ска-группа, отпразднует свой 37-й день рождения. С момента своего создания в 1989 году коллектив прошел невероятный путь, став законодателем ска-стиля в России.

История и успех

Distemper начали свою карьеру с небольших выступлений и быстро завоевали любовь широкой аудитории. Их музыка помогла ска-панку выйти из андеграунда и стать популярным направлением в стране. Группа известна тем, что не просто следует музыкальным трендам, но и формирует их, оставаясь вне времени и моды.

Праздничный концерт

На концерте, приуроченном к юбилею, зрителей ждет яркий и незабываемый сет, полный самых популярных хитов. Distemper обещают зажигательные ска-танцы и несмотря на свой опыт, дарят публике неугасимую энергию и позитив. Их девиз — объединять людей разных поколений и социальных групп через музыку.

Возрастное ограничение

Обратите внимание, что на мероприятие установлено возрастное ограничение: 16+. Не упустите возможность стать частью этого праздника музыки и веселья!

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В других городах
Октябрь
22 октября четверг
19:00
Aura Воронеж, просп. Революции, 56
от 1300 ₽
23 октября пятница
20:00
Кроп Арена Воздух Ростов-на-Дону, 14-я линия, 84
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