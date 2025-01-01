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Stand Up. 5 комиков
Киноафиша Stand Up. 5 комиков

Stand Up. 5 комиков

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Вечер с комиками в Flash Bar

Приглашаем вас на уникальное шоу Stand Up, где пять талантливых комиков поделятся своими лучшими шутками! Это мероприятие пройдет в уютной атмосфере Flash Bar, расположенном в самом сердце Ростова-на-Дону.

Что вас ждет?

На сцене выступят комики, каждый из которых обладает своим неповторимым стилем. Вы сможете насладиться юмором, который охватывает самые разные темы — от повседневной жизни до острых социальных вопросов. Это отличная возможность не только посмеяться, но и задуматься над важными моментами.

Где купить билеты?

Билеты на Stand Up уже в продаже. Их можно приобрести как в кассе Flash Bar, так и на официальном сайте заведения. Рекомендуем забронировать места заранее, так как количество мест ограничено.

Интересные факты о Stand Up

Stand Up — это не просто комедия, это целая культура, которая зародилась в США и стремительно завоевала популярность по всему миру. В России жанр Stand Up начал активно развиваться с начала 2000-х годов и продолжает радовать зрителей свежими и остроумными выступлениями.

Не упустите возможность провести вечер в компании смеха и хорошего настроения. Ждем вас в Flash Bar!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 15 августа
Flash Bar Ростов-на-Дону, Седова, 5
20:00 от 700 ₽

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