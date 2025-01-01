Меню
16+
Возраст 16+

О концерте

Новогоднее шоу от группы «Диктофон»

Декабрь в Москве и Санкт-Петербурге будет наполнен мелодиями ваших любимых романсов! Коллектив «Диктофон» собирает всех дам и кавалеров, стиляг и модниц, дискотечников и дискотечниц на грандиозные новогодние гулянки.

Что вас ждет

На шоу пройдет презентация нового альбома, в которого входят как свежие композиции, так и уже полюбившиеся «нетленки». У зрителей будет возможность насладиться музыкой в полном звуке и увидеть обновленный состав группы.

О группе «Диктофон»

Группа была основана в городе Жуковский под руководством Антона Макарова. За четыре года интенсивной деятельности «Диктофон» завоевала престижные награды от ведущих СМИ и выступила на крупнейших фестивалях, встречаясь со слушателями по всей стране.

Музыка группы сочетает элементы рок-н-ролла, новой волны, а также вдохновлена черно-белым кинематографом и авангардной живописью. Это делает их выступления не только музыкальным, но и эстетическим событием.

Не упустите возможность окунуться в мир уникального звучания и ярких эмоций на новогодней гулянке от «Диктофон». Присоединяйтесь к празднику!

Декабрь
17 декабря среда
20:00
Космонавт Санкт-Петербург, Бронницкая, 24
от 2500 ₽

