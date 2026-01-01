Digimortal
12+
О концерте

Концерт группы Digimortal в Санкт-Петербурге

В Культурном Центре «Сердце» пройдет концерт знаменитой российской группы Digimortal. Это событие обещает стать непревзойденным благодаря бескомпромиссной энергетике коллектива и его философским текстам.

В центре концерта — гитарист Евгений Bordo, чьи риффы стали эталоном жанра, начиная с первых хитов группы: «Руины», «Много лет спустя», «Фараон». Зрителей ждут новые откровения, детали которых пока держатся в строжайшем секрете. Все секреты будут раскрыты на концерте!

С выходом весенних концертов под знаком «Новый мир настанет» группа Digimortal завершает период внутренних трансформаций и начинает новую главу. Евгений Bordo, когда-то задававший бешеный ритм и загадочный грув, вновь вернется к орындаванию своих гитарных партий.

В этом концерте зрителей ожидает не только новое звучание, но и мощное визуальное шоу: молниеносная хореография света, безупречный звук и невероятная отдача музыкантов на сцене.

Не упустите шанс стать свидетелями этого события и наблюдать, как новая история Digimortal будет твориться на ваших глазах!

Купить билет на концерт Digimortal

15 марта воскресенье
КЦ «Сердце» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, корп. 16
от 2000 ₽

