Молодые голоса Большого театра

Вокальный вечер в Доме ученых

Дорогие поклонники вокального искусства! Порадуйте себя и близких уникальным концертом в Большом театре. Здесь вас ждет атмосфера праздника и волшебства, которая всегда сопутствует этому знаменитому театру.

Большой театр — это эталон высокого вокального и сценического мастерства, где навсегда вписаны имена таких величайших исполнителей, как Фёдор Шаляпин, Лев Собинов и многих других. Сегодня на этой сцене выступят молодые солисты театра, продолжатели великих традиций.

Программа концерта

В рамках концертной программы прозвучат произведения русской и зарубежной классики. Вы услышите вокальные сочинения выдающихся композиторов, таких как Чайковский, Рахманинов, Римский-Корсаков, Глинка, Верди, Пуччини и других. В программе представлены:

Арии из опер и оперетт

Дуэты

Романсы и песни советских композиторов

Народные песни

Участники концерта

В концерте примут участие:

Солисты Большого театра

Лауреат международных конкурсов - Альбина Березина (фортепиано)

Ведущий концерта - Михаил Исмиханов

Дополнительная информация

В день проведения концерта будут открыты исторические помещения дворца генерал-губернатора и обер-полицеймейстера Москвы Николая Петровича Архарова. Работают ресторан и буфет.

Не упустите возможность насладиться искусством и встретиться с настоящими талантами из Большого театра!