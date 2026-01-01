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Молодые голоса Большого театра
Билеты от 600₽
Киноафиша Молодые голоса Большого театра

Молодые голоса Большого театра

6+
Возраст 6+
Билеты от 600₽

О концерте

Вокальный вечер в Доме ученых

Дорогие поклонники вокального искусства! Порадуйте себя и близких уникальным концертом в Большом театре. Здесь вас ждет атмосфера праздника и волшебства, которая всегда сопутствует этому знаменитому театру.

Большой театр — это эталон высокого вокального и сценического мастерства, где навсегда вписаны имена таких величайших исполнителей, как Фёдор Шаляпин, Лев Собинов и многих других. Сегодня на этой сцене выступят молодые солисты театра, продолжатели великих традиций.

Программа концерта

В рамках концертной программы прозвучат произведения русской и зарубежной классики. Вы услышите вокальные сочинения выдающихся композиторов, таких как Чайковский, Рахманинов, Римский-Корсаков, Глинка, Верди, Пуччини и других. В программе представлены:

  • Арии из опер и оперетт
  • Дуэты
  • Романсы и песни советских композиторов
  • Народные песни

Участники концерта

В концерте примут участие:

  • Солисты Большого театра
  • Лауреат международных конкурсов - Альбина Березина (фортепиано)
  • Ведущий концерта - Михаил Исмиханов

Дополнительная информация

В день проведения концерта будут открыты исторические помещения дворца генерал-губернатора и обер-полицеймейстера Москвы Николая Петровича Архарова. Работают ресторан и буфет.

Не упустите возможность насладиться искусством и встретиться с настоящими талантами из Большого театра!

Купить билет на концерт Молодые голоса Большого театра

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Октябрь
Ноябрь
Декабрь
24 октября суббота
17:00
Дом ученых Москва, Пречистенка, 16/2
от 600 ₽
21 ноября суббота
17:00
Дом ученых Москва, Пречистенка, 16/2
от 600 ₽
26 декабря суббота
17:00
Дом ученых Москва, Пречистенка, 16/2
от 600 ₽

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