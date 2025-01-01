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Сергей Маковецкий. Неслучайная встреча
Билеты от 3000₽
Киноафиша Сергей Маковецкий. Неслучайная встреча

Спектакль Сергей Маковецкий. Неслучайная встреча

Творческая встреча с Сергеем Маковецким 12+
Продолжительность 2 часа 30 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

Моноспектакль с Сергеем Маковецким

Перед зрителями откроется уникальное творческое пространство, в котором Сергей Маковецкий поделится личными историями, воспоминаниями о съёмках в кино и работе на театральной сцене. Он расскажет о знаковых встречах с режиссёрами, коллегами-актёрами и другими людьми, повлиявшими на его судьбу и творчество.

Вечер будет насыщен монологами из театральных постановок, стихами, а также редкими видеоматериалами — фрагментами короткометражных фильмов с участием артиста.

Сергей Маковецкий — мастер перевоплощения

На сегодняшний день Сергей Маковецкий — один из сильнейших российских актеров, которому подвластны любые жанры. Его фильмы и спектакли демонстрируют уникальную способность к перевоплощению, абсолютное несходство предыдущего образа с последующим, с полным изменением не только темы, но и стиля, настроения. 

Награды и достижения

Сергей Маковецкий — Народный артист России, обладатель премий «Ника», «Золотой орёл», «Чайка» и, главное, человек, чьё имя неизменно вызывает живой отклик у зрителей. Его работы любят, его творчество ценят, а его присутствие на сцене всегда — событие.

Сергей Маковецкий имеет множество наград, среди которых:

  • Приз «Лучший драматический актер Европы» (1994)
  • Гран-при Международного театрального фестиваля «Золотой Лев» во Львове за спектакль «Рогатка» (1996)
  • Премия «Кумир» за спектакли «Отелло» и «Черный Монах» (2002)

Он также был награжден орденом святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского, за вклад в становление православного киноискусства. Эта награда была вручена 24 ноября в Москве на заседании наблюдательного совета по изданию «Православной энциклопедии».

Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального события! Спектакль Сергея Маковецкого станет главным культурным событием Вашего дня!

В ролях
Сергей Маковецкий
Сергей Маковецкий

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
12 октября
Театр на Таганке Москва, Земляной Вал, 76/21
19:00 от 3000 ₽

Фотографии

Сергей Маковецкий. Неслучайная встреча Сергей Маковецкий. Неслучайная встреча Сергей Маковецкий. Неслучайная встреча Сергей Маковецкий. Неслучайная встреча Сергей Маковецкий. Неслучайная встреча Сергей Маковецкий. Неслучайная встреча Сергей Маковецкий. Неслучайная встреча Сергей Маковецкий. Неслучайная встреча

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