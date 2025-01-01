Меню
День рождения кота Леопольда
Постановка
Татарский театр «Нур» 0+
Продолжительность 60 минут
Возраст 0+

О спектакле

День рождения кота Леопольда. История для самых маленьких

Кот Леопольд с радостью готовится к празднованию своего дня рождения. Однако его веселье под угрозой: мышата полны решимости испортить ему настроение. Но, как это часто бывает в сказках, каждая их попытка обернется против них.

Несмотря на озорные проделки мышат, день рождения Леопольда проходит великолепно. В этой истории добро вновь побеждает зло, и зрители станут свидетелями того, как веселье может преодолеть любые неприятности.

Не упустите возможность увидеть эту увлекательную постановку, которая наполнена юмором и легкостью. Спектакль будет интересен как детям, так и взрослым, ведь в нем затронуты темы дружбы и доброты.

