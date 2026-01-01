Спектакль Поздняя любовь

Оповещения от Киноафиши
Поздняя любовь
Постановка
Татарский театр «Нур» 12+
Продолжительность 120 минут
Возраст 12+

О спектакле

Психологическая драма на сцене Театра «Нур»

В театре «Нур» состоится премьера спектакля, основанного на пьесе о Герасиме Маргаритове, некогда влиятельном адвокате. Его карьера пошла на спад из-за предательства помощника, но спустя годы жизнь Маргаритова вновь меняется.

Главное событие – любовь дочери Герасима, Людмилы, к Николаю, человеку, оказавшемуся в долговой яме. Стремясь помочь своему возлюбленному, Людмила решается на кражу важного документа у собственного отца. Этот поступок поднимет множество вопросов о преданности и семейных связях.

Спектакль будет интересен тем, кто ценит психологические драмы и острые семейные сюжеты. Он обещает затронуть сердца зрителей и заставить задуматься о настоящих ценностях в жизни.

 

Март
10 марта вторник
19:00
Татарский театр «Нур» Уфа, 50 лет СССР, 36
от 400 ₽

