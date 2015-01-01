Спектакль День рождения кота Леопольда

У каждого ребёнка и даже котёнка есть один самый любимый праздник в году – день рождения! В этот волшебный день нас ждут сюрпризы, веселье, встречи с друзьями, праздничный торт со свечками и, конечно же, подарки!
В этом году в центре внимания – кот Леопольд. В день его рождения именинника поздравят Бабушка, Пёс, Козёл, Свинья, Лошадь и, конечно же, заклятые враги Леопольда – мыши Серый и Белый. Какие сюрпризы и подарки подготовят проказники мыши?
Приходите и насладитесь новой интерпретацией популярного спектакля! Это музыкальная фантазия, в которой дружба и доброта побеждают все неприятности. Спектакль обещает быть ярким и увлекательным, что непременно порадует как детей, так и взрослых.
В создании спектакля принимали участие талантливые артисты:
Не упустите возможность увидеть этот удивительный спектакль и подарить себе и своим близким незабываемые эмоции!