Спектакль День рождения кота Леопольда

Спектакль для малышей о самом главном дне в году у каждого из нас

У каждого ребёнка и даже котёнка есть один самый любимый праздник в году – день рождения! В этот волшебный день нас ждут сюрпризы, веселье, встречи с друзьями, праздничный торт со свечками и, конечно же, подарки!

В этом году в центре внимания – кот Леопольд. В день его рождения именинника поздравят Бабушка, Пёс, Козёл, Свинья, Лошадь и, конечно же, заклятые враги Леопольда – мыши Серый и Белый. Какие сюрпризы и подарки подготовят проказники мыши?

Обновлённая версия любимого спектакля

Приходите и насладитесь новой интерпретацией популярного спектакля! Это музыкальная фантазия, в которой дружба и доброта побеждают все неприятности. Спектакль обещает быть ярким и увлекательным, что непременно порадует как детей, так и взрослых.

Команда создателей

В создании спектакля принимали участие талантливые артисты:

Композитор: Борис Савельев

Борис Савельев Музыкальные руководители: Анна Розенберг, Наталья Романова

Анна Розенберг, Наталья Романова Аранжировщик: Дмитрий Писарев

Дмитрий Писарев Автор оригинальных текстов песен для мышей: Алексей Согрин

Алексей Согрин Режиссёры по пластике: Маша Грейф, Наталья Юртаева

Не упустите возможность увидеть этот удивительный спектакль и подарить себе и своим близким незабываемые эмоции!