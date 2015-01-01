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День рождения кота Леопольда
Киноафиша День рождения кота Леопольда

Спектакль День рождения кота Леопольда

Музыкальный спектакль для малышей
Постановка
Челябинский Молодежный театр 0+
Продолжительность 1 час 15 минут, 1 антракт
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Спектакль для малышей о самом главном дне в году у каждого из нас

У каждого ребёнка и даже котёнка есть один самый любимый праздник в году – день рождения! В этот волшебный день нас ждут сюрпризы, веселье, встречи с друзьями, праздничный торт со свечками и, конечно же, подарки!

В этом году в центре внимания – кот Леопольд. В день его рождения именинника поздравят Бабушка, Пёс, Козёл, Свинья, Лошадь и, конечно же, заклятые враги Леопольда – мыши Серый и Белый. Какие сюрпризы и подарки подготовят проказники мыши?

Обновлённая версия любимого спектакля

Приходите и насладитесь новой интерпретацией популярного спектакля! Это музыкальная фантазия, в которой дружба и доброта побеждают все неприятности. Спектакль обещает быть ярким и увлекательным, что непременно порадует как детей, так и взрослых.

Команда создателей

В создании спектакля принимали участие талантливые артисты:

  • Композитор: Борис Савельев
  • Музыкальные руководители: Анна Розенберг, Наталья Романова
  • Аранжировщик: Дмитрий Писарев
  • Автор оригинальных текстов песен для мышей: Алексей Согрин
  • Режиссёры по пластике: Маша Грейф, Наталья Юртаева

Не упустите возможность увидеть этот удивительный спектакль и подарить себе и своим близким незабываемые эмоции!

Режиссер
Алексей Согрин
В ролях
Ольга Телякова
Кира Ханжина
Денис Филоненко
Александр Зайцев
Владислав Косиков

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Челябинск, 5 октября
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
11:00 от 450 ₽ 14:00 от 450 ₽

Фотографии

День рождения кота Леопольда День рождения кота Леопольда День рождения кота Леопольда День рождения кота Леопольда День рождения кота Леопольда День рождения кота Леопольда День рождения кота Леопольда День рождения кота Леопольда День рождения кота Леопольда День рождения кота Леопольда День рождения кота Леопольда День рождения кота Леопольда День рождения кота Леопольда День рождения кота Леопольда День рождения кота Леопольда День рождения кота Леопольда День рождения кота Леопольда День рождения кота Леопольда День рождения кота Леопольда

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