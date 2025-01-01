Молодёжный театр приглашает на семейный мюзикл «Дюймовочка» по сказке Андерсена

Молодёжный театр приглашает зрителей на увлекательный спектакль «Дюймовочка». Эта авторская сказка, созданная Гансом Христианом Андерсеном, рассказывает о крохотной барышне, родившейся из волшебного цветка и сразу же похищенной жабой. В поисках своего места на земле Дюймовочка сталкивается с множеством трудностей: от лапок майского жука до норки полевой мыши. Ей грозит опасность навсегда забыть, как выглядит солнце. Справится ли героиня с этими испытаниями?

Творческая команда

Режиссёр Виктория Печерникова делится: «Это одна из немногих историй Андерсена со счастливым финалом. Мы постарались создать яркую и веселую историю, в которой есть место состраданию, добру и, конечно же, чуду». В спектакле особое внимание уделяется вокальной, хореографической и драматической частям.

Команда создателей

Композитор: Сойжин Жамбалова

Сойжин Жамбалова Аранжировщик: Дахалэ Жамбалов (Zh. Dakhale Studio)

Дахалэ Жамбалов (Zh. Dakhale Studio) Режиссёр по пластике: Степан Баннов

Степан Баннов Художник мультипликации: Анна Гантимурова

Анна Гантимурова Художник по свету: Павел Ларионов

Павел Ларионов Педагог по вокалу: Олеся Коляда

Не только для детей!

Этот детский мюзикл обещает зажечь на сцене и заставить танцевать даже взрослых. Присоединяйтесь к большому приключению и откройте для себя волшебный мир Дюймовочки!