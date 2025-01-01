Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Дюймовочка

Спектакль Дюймовочка

Постановка
Челябинский Молодежный театр
Продолжительность 1 час 35 минут, 1 антракт

О концерте/спектакле

Молодёжный театр приглашает на семейный мюзикл «Дюймовочка» по сказке Андерсена

Молодёжный театр приглашает зрителей на увлекательный спектакль «Дюймовочка». Эта авторская сказка, созданная Гансом Христианом Андерсеном, рассказывает о крохотной барышне, родившейся из волшебного цветка и сразу же похищенной жабой. В поисках своего места на земле Дюймовочка сталкивается с множеством трудностей: от лапок майского жука до норки полевой мыши. Ей грозит опасность навсегда забыть, как выглядит солнце. Справится ли героиня с этими испытаниями?

Творческая команда

Режиссёр Виктория Печерникова делится: «Это одна из немногих историй Андерсена со счастливым финалом. Мы постарались создать яркую и веселую историю, в которой есть место состраданию, добру и, конечно же, чуду». В спектакле особое внимание уделяется вокальной, хореографической и драматической частям.

Команда создателей

  • Композитор: Сойжин Жамбалова
  • Аранжировщик: Дахалэ Жамбалов (Zh. Dakhale Studio)
  • Режиссёр по пластике: Степан Баннов
  • Художник мультипликации: Анна Гантимурова
  • Художник по свету: Павел Ларионов
  • Педагог по вокалу: Олеся Коляда

Не только для детей!

Этот детский мюзикл обещает зажечь на сцене и заставить танцевать даже взрослых. Присоединяйтесь к большому приключению и откройте для себя волшебный мир Дюймовочки!

Режиссер
Виктория Печерникова
В ролях
Денис Саратников
Екатерина Солнцева
Елена Шингареева
Джамшит Садыгов
Виктор Федосеев

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Челябинск, 23 августа
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
12:00 от 450 ₽
Челябинск, 20 сентября
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
12:00 от 450 ₽ 15:00 от 450 ₽
Челябинск, 4 октября
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
12:00 от 450 ₽ 15:00 от 450 ₽

В ближайшие дни

Сказки Кота-Мурлыки
6+
Детский Кукольный
Сказки Кота-Мурлыки
12 августа в 18:00 Театр кукол им. Вольховского
от 600 ₽
Призрак оперы
12+
Музыка
Призрак оперы
6 ноября в 19:00 Челябинский ДК железнодорожников
от 1400 ₽
От крепости к театру
12+
Иммерсивный
От крепости к театру
13 декабря в 00:00 Челябинский Молодежный театр
от 250 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше