Молодёжный театр приглашает зрителей на увлекательный спектакль «Дюймовочка». Эта авторская сказка, созданная Гансом Христианом Андерсеном, рассказывает о крохотной барышне, родившейся из волшебного цветка и сразу же похищенной жабой. В поисках своего места на земле Дюймовочка сталкивается с множеством трудностей: от лапок майского жука до норки полевой мыши. Ей грозит опасность навсегда забыть, как выглядит солнце. Справится ли героиня с этими испытаниями?
Режиссёр Виктория Печерникова делится: «Это одна из немногих историй Андерсена со счастливым финалом. Мы постарались создать яркую и веселую историю, в которой есть место состраданию, добру и, конечно же, чуду». В спектакле особое внимание уделяется вокальной, хореографической и драматической частям.
Этот детский мюзикл обещает зажечь на сцене и заставить танцевать даже взрослых. Присоединяйтесь к большому приключению и откройте для себя волшебный мир Дюймовочки!