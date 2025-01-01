Спектакль «День отдыха» по пьесе Валентина Катаева в ЦДРИ Москва

Учебный выпускной спектакль «День отдыха» по пьесе В. Катаева станет настоящим подарком для любителей театра. Режиссером-педагогом выступает Елена Трифонова, а художественным руководителем является Юлия Уразбаева. Этот спектакль, который обещает множество комических ситуаций, будет длиться 1 час 20 минут без антракта и подходит для зрителей старше 12 лет.

Сюжет

Спектакль «День отдыха» основан на одноимённой комедии положений Валентина Катаева. Главные герои оказываются в Доме отдыха «Сыроежки», и с этого момента начинается череда неожиданных событий. Попытка главного героя, агента по снабжению Зайцева, получить резолюцию на важном документе приводит его в водоворот абсурдных обстоятельств.

Комедия положений

Зайцев сталкивается с множеством нелепых ситуаций и случайных встреч, но, как это и бывает в комедиях, всё заканчивается благополучно. После всех испытаний — от оздоровительных ванн до электрических разрядов спокойствия — он наконец-то получает заветную подпись!

Эмоции и атмосфера

Мы надеемся, что каждый зритель, кто хоть раз побывает в наших «Сыроежках», сможет отдохнуть от серых будней и зарядиться положительными эмоциями. Спектакль обещает быть ярким и запоминающимся, что сделает его отличным выбором для вечернего досуга.

Не упустите возможность насладиться комедией, которая поднимет вам настроение и подарит незабываемые впечатления!