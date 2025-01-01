Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Без Есенина
Билеты от 3000₽
Киноафиша Без Есенина

Спектакль Без Есенина

16+
Продолжительность 1 час 50 минут
Возраст 16+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

История страсти и трагедии: Айседора Дункан

В Ялте, в уютной гостинице, разворачиваются события, полные эмоций и глубины. В номере находятся три человека: мировая знаменитость, танцовщица Айседора Дункан, её приёмная дочь Ирма и её муж Илья Шнейдер. Но в этом пространстве чувствуется незримое присутствие четвёртого героя – поэта Сергея Есенина, которого все ждут и о котором говорят. Его образ вызывает у одних любовь, у других – любопытство или отвращение.

Есенин, хоть и отсутствует физически, оставляет свой след в каждом разговоре. Он олицетворяет ту страсть, которую Айседора испытывает к нему. Эта величайшая танцовщица, пережившая утрату своих детей, с головой погружена в отношения с молодым поэтом. Однако, как показывает история, вынырнуть из этих отношений оказывается гораздо сложнее.

Сложные чувства окружающих лишь усугубляют ситуацию. Те, кто любил Айседору, как её приёмная дочь, обвиняют Есенина в её страданиях. В то же время, друзья и почитатели поэта считают, что именно она стала причиной его пристрастия к алкоголю. Эти противоречия делают сюжет спектакля особенно напряжённым и интригующим.

Режиссёрская концепция

Режиссёр Дмитрий Сердюк описывает основную идею спектакля, как «самое страшное находиться в состоянии иллюзии и думать, что это состояние приведет тебя к желаемому». Он сравнивает жизнь с поездом, который мчится в сторону реальности, в то время как все персонажи спектакля находятся в своих иллюзиях.

«Мы все попадаем в этот поезд под названием Иллюзия, рассаживаемся по вагонам согласно купленным местам, и этот поезд несётся с огромной скоростью. В конечном счете мы прибываем на конечную станцию под названием реальность и сталкиваемся с ней лицом к лицу», – добавляет Дмитрий Сердюк.

Не пропустите!

Спектакль «Иллюзия» обещает погрузить зрителей в сложный мир человеческих отношений и непростых выборов. Не упустите возможность стать частью этой захватывающей истории о любви, страсти и реальности!

Режиссер
Дмитрий Сердюк
В ролях
Анастасия Светлова
Дмитрий Миллер
Дмитрий Миллер
Денис Ясик
Денис Ясик
Майя Горбань
Майя Горбань
Екатерина Седик

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 декабря
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
20:00 от 3000 ₽

Фотографии

Без Есенина Без Есенина Без Есенина Без Есенина Без Есенина Без Есенина Без Есенина Без Есенина Без Есенина Без Есенина Без Есенина Без Есенина Без Есенина Без Есенина Без Есенина Без Есенина

В ближайшие дни

Оскар и Розовая дама
6+
Драма Детский
Оскар и Розовая дама
11 октября в 14:00 Театр на Малой Ордынке
от 1000 ₽
Кармен в моей голове
18+
Премьера Танцевальный
Кармен в моей голове
16 апреля в 19:00 Новая опера им. Колобова
от 1700 ₽
Ревизор
Драма
Ревизор
28 сентября в 19:00 Около дома Станиславского
от 500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше