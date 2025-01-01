Спектакль Без Есенина

История страсти и трагедии: Айседора Дункан

В Ялте, в уютной гостинице, разворачиваются события, полные эмоций и глубины. В номере находятся три человека: мировая знаменитость, танцовщица Айседора Дункан, её приёмная дочь Ирма и её муж Илья Шнейдер. Но в этом пространстве чувствуется незримое присутствие четвёртого героя – поэта Сергея Есенина, которого все ждут и о котором говорят. Его образ вызывает у одних любовь, у других – любопытство или отвращение.

Есенин, хоть и отсутствует физически, оставляет свой след в каждом разговоре. Он олицетворяет ту страсть, которую Айседора испытывает к нему. Эта величайшая танцовщица, пережившая утрату своих детей, с головой погружена в отношения с молодым поэтом. Однако, как показывает история, вынырнуть из этих отношений оказывается гораздо сложнее.

Сложные чувства окружающих лишь усугубляют ситуацию. Те, кто любил Айседору, как её приёмная дочь, обвиняют Есенина в её страданиях. В то же время, друзья и почитатели поэта считают, что именно она стала причиной его пристрастия к алкоголю. Эти противоречия делают сюжет спектакля особенно напряжённым и интригующим.

Режиссёрская концепция

Режиссёр Дмитрий Сердюк описывает основную идею спектакля, как «самое страшное находиться в состоянии иллюзии и думать, что это состояние приведет тебя к желаемому». Он сравнивает жизнь с поездом, который мчится в сторону реальности, в то время как все персонажи спектакля находятся в своих иллюзиях.

«Мы все попадаем в этот поезд под названием Иллюзия, рассаживаемся по вагонам согласно купленным местам, и этот поезд несётся с огромной скоростью. В конечном счете мы прибываем на конечную станцию под названием реальность и сталкиваемся с ней лицом к лицу», – добавляет Дмитрий Сердюк.

