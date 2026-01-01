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Дарья Виардо
Билеты от 1800₽
Киноафиша Дарья Виардо

Дарья Виардо

16+
Возраст 16+
Билеты от 1800₽

О концерте

Уникальный концерт Дарьи Виардо

Дарья Виардо — удивительная певица, исполняющая инди-фолк. Ее творчество отличается глубокими эмоциями и философскими размышлениями, что делает каждое ее выступление поистине уникальным.

Альбом «Глас» стал настоящим открытием для поклонников. В нем гармонично сочетаются хрупкая акустика и надрывные песни, которые затрагивают важные темы, такие как богоискательство и разговор с Богом.

Масштабное выступление

Дарья выступает крайне редко, и каждое ее шоу ждет с нетерпением. На этот раз запланировано самое масштабное выступление: зрители смогут насладиться живым звучанием в сопровождении хора и струнных инструментов. Это будет незабываемый концерт, где каждая нота наполняет зал атмосферой волшебства и трепета.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события. Песни Дарьи Виардо еще никогда не звучали так, как прозвучат на этом концерте!

Купить билет на концерт Дарья Виардо

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Октябрь
1 октября четверг
20:00
Pravda Москва, Варшавское ш., 26, стр. 12
от 1800 ₽
В других городах
Октябрь
8 октября четверг
20:00
Рассвет Санкт-Петербург, Комсомола, 2
от 1700 ₽
21 октября среда
20:00
Нирвана Екатеринбург, Шевченко, 9, РЦ «Водолей»
от 1500 ₽

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